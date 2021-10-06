Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя

Правоохранительные органы установили местонахождение бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в совершении коррупционного преступления во время пребывания на этой должности. Об этом в среду сообщили в МВД России.

"В настоящее время следователи МВД проводят следственные действия с Раковой. Она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Ранее "РГ" сообщала подробности уголовных претензий к бывшей чиновнице. Даме вменяется хищение путем мошенничества средств, принадлежащих Федеральному госучреждению "Фонд новых форм развития образования". Ущерб составил более 50 млн рублей.