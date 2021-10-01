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01.10.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

МВД: Экс-замминистра Марина Ракова скрылась от следствия

Текст: Иван Петров
Экс-замминистра Минпросвещения Марина Ракова действительно скрылась от следственных органов, поэтому бывшую чиновницу объявили в розыск. Ранее подобная информация проходила только со ссылкой на источники. Сейчас ее официально подтвердили в МВД России.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере или совершенное в составе организованной группы", бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой. В связи с тем, что она скрылась от следствия, вынесено постановление об объявлении в ее розыск", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Арестованы фигуранты по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой

В МВД уточнили, что расследование ведется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве. Его фабула - хищения путем мошенничества средств, принадлежащих Федеральному госучреждению "Фонд новых форм развития образования".

Отмечается, что 30 сентября по ходатайству следствия в отношении бывших сотрудников этого фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристины Крючковой Тверским судом столицы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Они также причастны к вышеописанным хищениям.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

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