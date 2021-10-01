МВД: Экс-замминистра Марина Ракова скрылась от следствия

"Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере или совершенное в составе организованной группы", бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой. В связи с тем, что она скрылась от следствия, вынесено постановление об объявлении в ее розыск", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В МВД уточнили, что расследование ведется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве. Его фабула - хищения путем мошенничества средств, принадлежащих Федеральному госучреждению "Фонд новых форм развития образования".

Отмечается, что 30 сентября по ходатайству следствия в отношении бывших сотрудников этого фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристины Крючковой Тверским судом столицы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Они также причастны к вышеописанным хищениям.