В ПФР рассказали, кто имеет право на учет стажа в двойном размере

Так, на льготный порядок исчисления стажа имеют право следующие категории медицинских работников:

- занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

- занятые оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

- занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях, а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

"Льготный порядок исчисления применяется к календарному периоду соответствующей работы медицинских работников. Включение в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, периодов занятости медицинских работников "по сменам" или по отдельным рабочим дням, часам, без занятия штатной должности (по совместительству) пенсионным законодательством не предусмотрено", - отметили в ПФР.

При подсчете страхового стажа периоды работы медицинских работников подтверждаются на основании сведений индивидуального учета, которые представляет работодатель.