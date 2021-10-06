В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году

Общий порядок установления страховой пенсии по старости предполагает одновременное соблюдение нескольких условий - достижения общеустановленного пенсионного возраста, а также наличия необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

"В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го", - отметили в Пенсионном фонде.

При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Так, в прошлом году для назначения пенсии необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 2021 году требования увеличились - не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

"Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", - добавили в ПФР.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная.