В России проведут эксперимент с цифровыми дипломами

В России пройдет эксперимент по формированию цифровых документов об образовании. Данные при согласии граждан будут доступны в их личном кабинете на едином портале госуслуг. Премьер-министр Михаил Мишустин установил сроки эксперимента - с 11 октября и до конца года.

Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам и по окончании эксперимента подлежат удалению из реестра, говорится в положении.

В эксперименте примут участие Санкт-Петербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет имени Баумана и Московский педагогический государственный университет. На вузы ляжет работа по формированию цифровых документов, которые они будут оформлять при наличии согласия от выпускника.