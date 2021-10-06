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06.10.2021 19:17
Рубрика: Общество

В России проведут эксперимент с цифровыми дипломами

Текст: Владимир Кузьмин
В России пройдет эксперимент по формированию цифровых документов об образовании. Данные при согласии граждан будут доступны в их личном кабинете на едином портале госуслуг. Премьер-министр Михаил Мишустин установил сроки эксперимента - с 11 октября и до конца года.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Минцифры рассказали о расширении функционала портала госуслуг

Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам и по окончании эксперимента подлежат удалению из реестра, говорится в положении.

В эксперименте примут участие Санкт-Петербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет имени Баумана и Московский педагогический государственный университет. На вузы ляжет работа по формированию цифровых документов, которые они будут оформлять при наличии согласия от выпускника.

Общество Образование Экономика Отрасли Связь Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

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