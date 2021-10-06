В Россию пришел мощный смартфон Samsung дешевле 20 тысяч рублей

Компания Samsung официально представила на российском рынке смартфон Galaxy M22, работающий на процессоре Helio G80. Этот чип позиционируется как как игровой, то есть более производительный по сравнению с другими бюджетными моделями.

Samsung Galaxy M22 оснащен экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на мощности 25 Вт через USB-C.

Что касается камеры, то она представлена четырьмя модулями - основным 48 Мп, широкоугольным 8 Мп, макро 2 Мп и датчиком глубины 2 Мп.

Также аппарат оснащен модулем NFC, разъемом для наушников и имеет гибридный слот для двух карт nanoSIM и карты microSD емкостью до 1 Тб. Объем памяти Samsung Galaxy M22 составляет 4/128 Гб.

Из коробки смартфон поставляется с Android 11 и фирменной оболочкой One UI. В Samsung обещают три больших обновления Android и минимум год апдейтов безопасности после этого.

Стоимость Samsung Galaxy M22 в России составит 19990 рубелей.