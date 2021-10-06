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06.10.2021 23:02
Рубрика: Экономика

В Ростуризме предложили обеспечить удобствами хижины и юрты для туристов

Текст: Евгений Гайва
Сельские дома, хижины, юрты должны иметь подъездные дороги с твердым покрытием, холодную, горячую воду, вентиляцию и другие удобства. Требования к средствам размещения в сфере сельского туризма разработало Федеральное агентство по туризму. Документ размещен для общественного обсуждения.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как предполагается, правила вступят в силу с 1 января 2022 года и будут действовать по 28 февраля 2028 года для гостевых домов разного формата в сельской местности. К сельским средствам размещения предлагается относить гостевые и фермерские дома, сельские хижины, избы, юрты, шале, бунгало, дома рыбака и коттеджи.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Путин подписал закон о сельском туризме

К ним должна вести дорога с твердым покрытием. Если выполнить такое требование невозможно, об этом должны заранее уведомить туристов. На гостевых домах требуется разместить специальную вывеску.

В номерах должно быть естественное и искусственное освещение. В санитарных объекты общего пользования требуется обеспечить наличие туалетной кабины, умывальника с горячей и холодной водой, зеркала, мыла, а также туалетной бумаги, бумажных полотенец или сушилки для рук, крючков для одежды и корзины для мусора. При этом, допускается использование уличных туалетов, но с искусственным освещением.

Целенаправленно развивать сельский туризма в России начали в последние годы. В начале июля 2021 года президент подписал закон о внесении изменений в законы об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства. Как писала "РГ", в законодательстве появилось само понятие сельского туризма.

Под этим видом туризма понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристы размещаются в сельской местности, получают питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги.

Соответственно, оказывать услуги по размещению туристов, организации экскурсий и других видов отдыха на законных основаниях разрешили аграриям.

Появившиеся нормы будут распространяться на туристские объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей. Предполагается, что в сельской местности появится до 60 тысяч новых рабочих мест за счет развития туризма и дополнительные источники дохода у сельских жителей.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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