В РСТ назвали перспективный для регионов вид туризма

Одним из самых перспективных видов туризма для привлечения гостей в регионы России может стать посещение термальных комплексов с минеральной водой. Об этом рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барыкин.

"Выходы термальных вод есть во многих регионах России - в Крыму, на Черноморском побережье и в целом в Краснодарском крае, в средней полосе России, в Сибири. Это можно и нужно использовать", - сказал эксперт. Такие услуги пользуются спросом, рост по этому направлению за рубежом гораздо выше, чем в России. Если развитию этого направления уделять внимание, регионам удастся привлекать туристов, отметил эксперт.

К сожалению, пока в России термы не развиты. Даже на одном из самых известных курортов России - Красной поляне в горном кластере Сочи минеральные воды вообще не используются. "Больше сотни природных скважин стоят законсервированными, а купаемся в искусственных бассейнах. Мы едем в Венгрию, в Чехию, хотя по уровню, по составу наши источники не хуже, а часто лучше зарубежных", - говорит Барыкин.

Во многом использование термальных минеральных вод связано с вопросами собственности. Где-то источники федерального, где-то регионального, а где-то местного значения. От этого зависит и уровень обустройства. К тому же термальные воды - это агрессивная среда. Обустройство и содержание источников требует больших затрат, внимания. Не каждому ведомству это по силам, а государство также не всегда уделяет внимание развитию источников, заметил эксперт.

Но потенциал этого направления туризма очень большой, хорошо, что сейчас на него стали обращать внимание, добавил Барыкин.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что использование горячих источников является мировым трендом, но в России - это пока малоизвестный вид отдыха, который может быть особенно интересен в осенне-зимний период. В числе интересных направлений для отдыха осенью и зимой Догузова называла Тюменскую область, где действуют настоящие горячие термальные источники.

Отдых на термальных источниках можно совмещать и с отдыхом на природе, а также с санаторно-курортным оздоровлением, отмечали в Ростуризме.