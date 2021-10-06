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06.10.2021 04:05
Рубрика: Общество

В столице растет популярность колледжей

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
Колледжи в столице избавились от стереотипа, что в них поступают ученики, не потянувшие учебу в школе. Сейчас ребята осознанно идут осваивать рабочие специальности. По некоторым направлениям конкурс на поступление достигает 30 человек на место, что вполне сопоставимо с крупными вузами страны. Почему растет популярность рабочих специальностей, разбирался корреспондент "РГ".

В столице всего 50 колледжей. И если в 2020 году их закончили 18 тысяч человек, летом этого года - уже на тысячу больше. И продолжается тенденция на увеличение числа студентов среднего специального образования. В лидерах остаются специальности в сфере информационных технологий. Это и понятно, заработная плата по этим направлениям начинается от 150 тысяч рублей в месяц, а спрос превышает предложения. Но, популярность набирают и другие компетенции, например, предпринимательство, машиностроение, робототехника, гостиничное дело и другие. Появляются новые специальности. Например, в Колледже железнодорожного и городского транспорта теперь учат обслуживать и ремонтировать электромобили. А в отрасль машиностроения готовят "дефектоскопистов". Никто по старинке студентов не учит с гайкой и отверткой. Стоит сразу отметить, что все это оборудование аналогично тому, которое используется на международных чемпионатах профессионального мастерства. Как рассказал "РГ" студент Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) Артём Муляр, изначально он пошел в десятый класс, но передумал.

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"В МГОК есть все возможности для учебы, есть современные электронные доски, профессиональные чистые мастерские, центр подготовки и тренировочный центр, - рассказывает Муляр. - Преимущество колледжей в том, что после первого курса начинаешь работать, быстро погружаясь в профессию. Мне было всего 16 лет, когда я впервые выступил на чемпионате WorldSkills Hi-Tech, это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий, и выиграл золото. А недавно вернулся с золотой медалью с чемпионата Европы по профессиональному мастерству в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".

По мнению заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Александра Тверского, важную роль играют и постоянное повышение квалификации преподавателей, а также взаимодействие студентов с будущими работодателями.

"В рамках взаимодействия с работодателями студенты получают профессию, гарантирующую трудоустройство после обучения. Более того, предприятия выступают площадками для обучения студентов, сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills или проведения чемпионатов WorldSkills, - отметил эксперт. - В колледжах обновляется материально-техническая база с учетом требований мировых и национальных стандартов. Например, мехатронику теперь изучают с помощью пневматических станций и производственных линий, позволяющих автоматизировать производственный процесс. При обучении сварочным технологиям используется промышленный робот для сварки, при подготовке токарей и фрезеровщиков - станки с числовым программным управлением, а при изучении прототипирования - 3D принтеры. Все это позволяет внедрять в образовательный процесс компетенции будущего. Кроме этого, повышается квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения. Ведь новое оборудование требует и новых знаний".

Например, их площадки используются для обучения студентов и даже для проведения конкурсов. Например, студентка 4-го курса Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова, президент студенческого совета колледжа Доминика Голота нашла работу мечты. Она выбрала специальность - "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

"Я взяла первое место в Финале национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. И меня пригласили на работу в лидирующую компанию по производству беспилотников ГК "Геоскан", - говорит она.

Все более популярными специальностями становятся, например строительство, предпринимательство, гостиничное дело

Уже открыла свое дело студентка третьекурсница Анна Ишутинова, обучающаяся в Колледже предпринимательства №11 и взявшая "золото" в недавно завершившемся Чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills в компетенции предпринимательство.

"В школе я была одной из лучших учениц, но мне хотелось поскорее реализовать себя, - делится с "РГ" студентка. - Предприниматель хорошая профессия, позволяющая попробовать себя во многом без ущерба своих интересов. Например, любишь танцевать - открываешь танцевальную школу, я люблю моду и поэтому открыла онлайн магазин пальто. Хочу в будущем основать модный дом".

Как отмечает директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова, чемпионаты помогают не снижать планку, а только расти, развивая новые востребованные компетенции среднего профессионального образования. Более того, они привлекают все большее число участников. Так, в открытом чемпионате профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia в этом году участие приняли более 25 тыс. человек - школьников, студентов, работников - по 268 компетенциям. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад.

Кстати, минувшим летом сборная Москвы второй год подряд стала абсолютным чемпионом национального чемпионата WorldSkills Russia. Москвичи завоевали 236 медалей, в том числе 160 золотых, тогда как год

назад в копилке наших студентов было только 183 награды. На недавно завершившемся в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills у москвичей три золотых и три бронзовых медали в основном зачете, а также три медали высшего достоинства, две серебряных и одна бронзовая награды в соревнованиях.

Общество Образование

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