Новости

Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме 22:36
Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным" 22:27
Пауло Коэльо представил новую книгу 22:14
Глебов заменит Глушакова в сборной России 22:12
Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19 22:11
Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире 21:56
Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ 21:51
Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова 21:47
Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных 21:31
Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19 21:21
Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 21:51
Рубрика: В мире

Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ

Текст: Максим Макарычев
В среду Верховный суд США заслушал аргументы сторон по поводу иска заключенного тюрьмы Гуантанамо о его предполагаемых пытках со стороны подрядчиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Польше после терактов 11 сентября 2001 года.

Абу Зубайда был задержан в Пакистане в 2002 году. Американские спецслужбы утверждали, что он был высокопоставленным оперативником "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ), который помогал планировать теракты 11 сентября. Но последующее расследование сената показало, что эти утверждения ничем не обоснованы.

После поимки Зубайды его четыре года держали в различных центрах ЦРУ за границей, где он, как утверждается в иске, подвергался различным пыткам, включая утопление, голодание, имитацию захоронения. Согласно информации The Hill, начиная с 2002 года, он в течение 10 месяцев содержался под стражей в ЦРУ в Польше. Около 15 лет он находится в Гуантанамо.

Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных

После того, как сенатское расследование в 2014 году пролило новый свет на тайные операции ЦРУ за границей, Зубайда обратился в федеральный суд США с просьбой обязать двух бывших подрядчиков "Фирмы" предоставить информацию об этих злоупотреблениях. Подрядчики ЦРУ в Польше, Джеймс Митчелл и Джон Джессен, были ключевыми исполнителями так называемых "усиленных методов допроса", или программы пыток, в том числе более 60 раз в отношении Зубайды. Его адвокат Дэвид Кляйн заявил в среду судьям, что показания подрядчиков дадут польским прокурорам представление о жестоком обращении с его клиентом.

Со своей стороны администрация Байдена в среду заявила, что право на соблюдение государственной тайны, позволяющее правительству США скрывать определенную информацию для защиты национальной безопасности, должно препятствовать исполнению иска. В Белом доме пояснили, что показания подрядчиков ЦРУ, если они будут разрешены, могут нанести ущерб отношениям США с иностранными союзниками.

Отметим, что в настоящее время в центре Гуантанамо по-прежнему содержится около 40 заключенных, многие из них - с первой половины 2000-х годов.

В мире США

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми