Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ

В среду Верховный суд США заслушал аргументы сторон по поводу иска заключенного тюрьмы Гуантанамо о его предполагаемых пытках со стороны подрядчиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Польше после терактов 11 сентября 2001 года.

Абу Зубайда был задержан в Пакистане в 2002 году. Американские спецслужбы утверждали, что он был высокопоставленным оперативником "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ), который помогал планировать теракты 11 сентября. Но последующее расследование сената показало, что эти утверждения ничем не обоснованы.

После поимки Зубайды его четыре года держали в различных центрах ЦРУ за границей, где он, как утверждается в иске, подвергался различным пыткам, включая утопление, голодание, имитацию захоронения. Согласно информации The Hill, начиная с 2002 года, он в течение 10 месяцев содержался под стражей в ЦРУ в Польше. Около 15 лет он находится в Гуантанамо.

После того, как сенатское расследование в 2014 году пролило новый свет на тайные операции ЦРУ за границей, Зубайда обратился в федеральный суд США с просьбой обязать двух бывших подрядчиков "Фирмы" предоставить информацию об этих злоупотреблениях. Подрядчики ЦРУ в Польше, Джеймс Митчелл и Джон Джессен, были ключевыми исполнителями так называемых "усиленных методов допроса", или программы пыток, в том числе более 60 раз в отношении Зубайды. Его адвокат Дэвид Кляйн заявил в среду судьям, что показания подрядчиков дадут польским прокурорам представление о жестоком обращении с его клиентом.

Со своей стороны администрация Байдена в среду заявила, что право на соблюдение государственной тайны, позволяющее правительству США скрывать определенную информацию для защиты национальной безопасности, должно препятствовать исполнению иска. В Белом доме пояснили, что показания подрядчиков ЦРУ, если они будут разрешены, могут нанести ущерб отношениям США с иностранными союзниками.

Отметим, что в настоящее время в центре Гуантанамо по-прежнему содержится около 40 заключенных, многие из них - с первой половины 2000-х годов.