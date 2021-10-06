Ветеран МВД собрал уникальную коллекцию советских мотоциклов

Милицейскую форму Геннадий Егоров отправил на "заслуженный отдых" в шкаф 16 лет назад, но сам формы не потерял. Подъем, как и прежде, в 5.30, чай, зарядка - и по "коням".

В большом хозяйстве, как и в жизни Егорова, всему есть место. В доме на стенах по соседству с конной упряжью - портреты ушедших лидеров СССР и старинная домашняя утварь, что вывез из разрушенного отчего дома. Хозяин их бережет, как следы истории личной и всей страны, наравне с книгами в своей огромной библиотеке. Признается: "Не могу уснуть, если час не почитаю". С той же миссией сохранения былого восстанавливал он и заброшенное сельское кладбище в своем родном селе. Варил кресты, правил оградки. У последней 92-летней старухи успел выяснить имена всех, покоящихся под безымянными холмиками. Теперь на погосте - полный порядок. И душа Егорова оттого спокойна. Фото: Владимир Бабкин

День начинает с охоты на сайтах продаж - вдруг выставили нового "старичка" с историей. А про историю советских мотоциклов он знает все и самолично дает им "полковничьи" звезды.

Самый заслуженный экспонат в его коллекции "М-72" 1947 года выпуска. Воевавших мотоциклов пока нет, но есть военные МВ-650, служивший в Чите, и МВ-750, в котором предусмотрено даже место под пулемет. Особый статус в собрании у простенького мотороллера 65-го года, на котором Гена гонял еще в юности, с него-то все и пошло-поехало.

- "ИЖей" у меня всего восемь, а больше всего "Уралов", - знакомит с коллекцией Геннадий Михайлович. - Вот этот "М-61" выпускался в стране всего четыре года, с 1957-го по 1961-й, поэтому их очень мало. А на таком белоснежном красавце, "Юпитере-2", которому больше полувека, в советское время девушки могли запросто отправиться в ЗАГС. Есть еще трицикл, которых было выпущено совсем немного. Некоторые специалисты считают их ошибочной версией, а по мне так в хозяйстве очень удобный, поскольку у него есть кузов.

Сегодня в коллекции Егорова 38 мотоциклов, собранных со всей страны. Поначалу, как сам признается, можно было купить машину за 1000-5000 рублей, они часто оставались от отцов и дедов и были не нужны наследникам. А когда их стало меньше, то и цены взлетели. "Но я дорого не беру, тут надо уметь ждать, торговаться и войти в доверие к владельцу".

Вот, к примеру, сине-серый "ИЖ-Юпитер" прежний хозяин в Саратове выставил на продажу аж за сто тысяч, а Егоров его так очаровал, что тот продал ему мотоцикл в несколько раз дешевле.

В коллекции Егорова 38 мотоциклов, собранных со всей страны

Многие экспонаты коллекционер буквально спасал из металлолома. Они были в таком ужасном состоянии, что 70 процентам деталей нужно было искать уникальную замену. Но Егоров их отмывал, зачищал, перебирал по винтику, менял изношенные части, выправлял документы. Почти все его мотоциклы сегодня на ходу и зарегистрированы в ГАИ.

- А вот моторы отдаю в ремонт знакомому мастеру. Разобрать-то двигатель я точно смогу, а собрать - не уверен, - признается с улыбкой Геннадий Михайлович, продолжая знакомить меня с железными конями, которые заполнили две крепкие конюшни во дворе его дома - в одной стоят мотоциклы с люльками, в другой - без. А промеж машин - отличная коневозка, оставшаяся от прежнего увлечения хозяина рысистыми лошадьми. Многие знатоки просят продать немецкий фургон - "ты же теперь коней не держишь", а Егоров ни в какую, да и жена против.

- В ней Гена теперь иногда мотоциклы возит, перегородку убирает, и без колясок как раз два встают. Но чаще мы в нем с внуками отправляемся на природу, пятеро маленьких детей умещаются на самодельных полатях второго яруса, а мы - внизу.

Семья всецело на стороне увлечений главы. Сам он посмеивается: "А где они еще такого орла найдут!" И жена Люба поддерживает: "Первые 70 лет в жизни мальчика - самые интересные, вот он увлекся машинами, так и пошло".