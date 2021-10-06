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Видео: Вася Ложкин и группа "Пикник" выпустили музыкальный мультфильм

Новости
    06.10.2021, 16:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Пикник Фото: youtube.com/ Пикник
Фото: youtube.com/ Пикник

Культовый отечественный рок-коллектив "Пикник" записал новый сингл "Всё перевернётся" и выпустил на него оригинальный клип, который представлен как "музыкальный мультфильм".

Фото: ООО "Апельсин-концерт"
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Ролик примечателен тем, что рисовал его известный своими котиками (и не только) художник (и музыкант) Вася Ложкин в своём моментально узнаваемом стиле.

Мультфильм, в котором фигурируют и сами участники группы, похожие на бременских музыкантов, живописует бражную ночную жизнь Петербурга.

За неделю ролик набрал свыше 300 тысяч просмотров и 15 тысяч лайков.

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