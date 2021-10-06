Видео: Вася Ложкин и группа "Пикник" выпустили музыкальный мультфильм

Культовый отечественный рок-коллектив "Пикник" записал новый сингл "Всё перевернётся" и выпустил на него оригинальный клип, который представлен как "музыкальный мультфильм".

Ролик примечателен тем, что рисовал его известный своими котиками (и не только) художник (и музыкант) Вася Ложкин в своём моментально узнаваемом стиле.

Мультфильм, в котором фигурируют и сами участники группы, похожие на бременских музыкантов, живописует бражную ночную жизнь Петербурга.

За неделю ролик набрал свыше 300 тысяч просмотров и 15 тысяч лайков.