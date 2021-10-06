Виновников лесных пожаров предложено судить по УК при ущербе от 10 тысяч рублей

Новости

В приморском нацпарке нашли новый вид летучих мышей 05:13
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
Рогозин перечислил запланированные до конца 2021 года пуски ракет 02:29
Госдеп США отчитался о сокращении числа атомных боеголовок 01:59
В Тунисе трое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета 01:36
В США водолазы нашли возможное место утечки нефти у берегов Калифорнии 01:20
Завальный: Запуск "Северного потока-2" зависит от политики Европы 00:27
Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов 00:27
Пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица в 2017 году 05.10.2021
УЕФА презентовал логотип Евро-2024 05.10.2021
Карпин не намерен уговаривать Дзюбу возвращаться в сборную 05.10.2021
Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет 05.10.2021
Генпрокурор Молдавии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции 05.10.2021
В Минздраве предупредили об опасном последствии COVID-19 05.10.2021
Патриарх Кирилл и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве 05.10.2021
Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду 05.10.2021
Частные инвесторы вложили в производство "Спутник V" 30 млрд рублей 05.10.2021
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России 05.10.2021
Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V" 05.10.2021
Путин встретился с Жириновским 05.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 05:00
Рубрика: Власть

Виновников лесных пожаров предложено судить по УК при ущербе от 10 тысяч рублей

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила две инициативы, усиливающие ответственность за костры, приведшие к лесным пожарам. Предлагается установить минимальный размер ущерба лесу - от 10 тысяч рублей, начиная с которого виновнику пожара будет грозить уголовная ответственность.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что подготовленные законопроекты четко разграничивают уголовную и административную ответственность за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной лесного пожара.

В октябре угроза лесных пожаров повышена для 9 регионов

"В качестве обязательного критерия, после которого наступает уголовная ответственность, предлагается установить причинение значительного ущерба и выше. Значительным предлагается считать ущерб от 10 тысяч рублей. Крупным - от 50 тысяч рублей. Рассчитывается такой ущерб по утвержденным правительством России таксам и методике", - пояснил Игорь Черепанов.

При этом максимальное наказание за неосторожное обращение с огнем, повлекшее лесной пожар, предполагается установить до четырех лет лишения свободы.

"Также виновным могут грозить штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов и другие санкции. Конкретное наказание будет назначать суд с учетом обстоятельств дела", - подчеркнул заместитель председателя Правления АЮР.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
Разработчик "Булавы" запатентовал новый способ борьбы с лесными пожарами

Он рассказал, что на протяжении последних десяти лет в нашей стране ежегодно происходит более 11 тысяч лесных пожаров. В 90 процентах случаев причины пожаров связаны с неправомерными неосторожными действиями человека, например, палом сухой травы. Количество пожаров в последние несколько лет растет. В 2020 году произошло 14,8 тысячи пожаров с общим ущербом более 11,5 миллиарда рублей. В среднем ущерб, причиняемый одним низовым пожаром, когда огонь слабой или средней интенсивности распространяется по лесной подстилке и корням деревьев, составляет 8 тысяч рублей. Если ущерб не будет достигать значительного размера, нарушителей будут привлекать к ответственности в рамках КоАП.

"Принятие данных проектов позволит более эффективно регулировать общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности в нашей стране", - резюмировал Игорь Черепанов.

Власть Власть Работа власти Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

Главное сегодня

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о впечатлениях от полета
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Instagram снова начал "падать" в России и других странах
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника