Виновников лесных пожаров предложено судить по УК при ущербе от 10 тысяч рублей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила две инициативы, усиливающие ответственность за костры, приведшие к лесным пожарам. Предлагается установить минимальный размер ущерба лесу - от 10 тысяч рублей, начиная с которого виновнику пожара будет грозить уголовная ответственность.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что подготовленные законопроекты четко разграничивают уголовную и административную ответственность за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной лесного пожара.

"В качестве обязательного критерия, после которого наступает уголовная ответственность, предлагается установить причинение значительного ущерба и выше. Значительным предлагается считать ущерб от 10 тысяч рублей. Крупным - от 50 тысяч рублей. Рассчитывается такой ущерб по утвержденным правительством России таксам и методике", - пояснил Игорь Черепанов.

При этом максимальное наказание за неосторожное обращение с огнем, повлекшее лесной пожар, предполагается установить до четырех лет лишения свободы.

"Также виновным могут грозить штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов и другие санкции. Конкретное наказание будет назначать суд с учетом обстоятельств дела", - подчеркнул заместитель председателя Правления АЮР.

Он рассказал, что на протяжении последних десяти лет в нашей стране ежегодно происходит более 11 тысяч лесных пожаров. В 90 процентах случаев причины пожаров связаны с неправомерными неосторожными действиями человека, например, палом сухой травы. Количество пожаров в последние несколько лет растет. В 2020 году произошло 14,8 тысячи пожаров с общим ущербом более 11,5 миллиарда рублей. В среднем ущерб, причиняемый одним низовым пожаром, когда огонь слабой или средней интенсивности распространяется по лесной подстилке и корням деревьев, составляет 8 тысяч рублей. Если ущерб не будет достигать значительного размера, нарушителей будут привлекать к ответственности в рамках КоАП.

"Принятие данных проектов позволит более эффективно регулировать общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности в нашей стране", - резюмировал Игорь Черепанов.