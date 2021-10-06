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06.10.2021 22:11
Рубрика: Общество

Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19

Текст: Георгий Панин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и не стали при этом вакцинироваться, с большой вероятностью могут тяжело заболеть гриппом. Об этом рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сезон гриппа в России уже наступил.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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