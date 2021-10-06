Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и не стали при этом вакцинироваться, с большой вероятностью могут тяжело заболеть гриппом. Об этом рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сезон гриппа в России уже наступил.