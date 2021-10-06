Путин обсудил с членами правительства борьбу с COVID-19 и изменениями климата

Климатическая политика стала главной темой совещания президента с членами правительства, которое он провел вчера в формате видеоконференции. Снижая негативное влияние экономики на климат, нужно при этом обеспечить ее максимальный рост, поставил задачу Владимир Путин. Также президент предложил поговорить по другим важным темам, и основная - это борьба с коронавирусом.

Вторая осень пандемии: заболеваемость растет

"С началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", - констатировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она сравнила ситуацию с прошлой осенью - тогда не было вакцинации и были другие штаммы. Рост заболеваемости с начала сентября 2021 года составил почти 31 процент - с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115. Средненедельный показатель за пять недель - 96,9 случая на 100 тысяч, в 3,1 раза больше, чем в прошлом году за то же время. Заболеваемость растет в 67 регионах. И если в прошлом году показатель был в среднем около 6 тысяч человек в сутки, то сейчас уже 20 тысяч ежесуточно и выше. И даже в самый пик не было больше 30 тысяч. "Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа", - предупредила вице-премьер.

Вакцины доказали свою эффективность, заявила Голикова. Первым компонентом привиты 47,4 млн человек, а полностью - 42,2 млн. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн граждан. Но чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, нужно привить первично 35,9 млн и повторно вакцинировать переболевших более чем 6 месяцев назад или вакцинированных более чем полгода назад 7,6 млн человек. Данные от медицинских организаций однозначно говорят за вакцинацию, заявила вице-премьер. Доля заболевших от количества привитых не превышает 2 процента, при этом - высокие показатели смертности среди невакцинированных. Идут антирекорды по гибели от коронавируса. "Мониторинг данных, например, по Московской области за сентябрь говорит о том, что среди 347 пациентов, которые находились в сентябре на ИВЛ, только один был вакцинирован среди десяти, оставшиеся были не вакцинированы", - заметила Голикова.

На первом месте среди заболевших по-прежнему те, кому больше 65 лет, отметила Голикова, подчеркнув, что за ними нужен особый контроль, потому что они еще и подвержены "фатальным исходам" больше других. А вот вакцинированных среди них лишь 40,5 процента. Печально, что кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость коронавирусом детей. Особенностью сентября вице-премьер назвала то, что максимальная доля всех случаев приходится на COVID-19 в форме ОРВИ. При этом заболеваемость выше в 4,8 раза, чем в сентябре прошлого года. Другим "сюрпризом" стало то, что уже летом люди стали болеть гриппом - раньше такого не было. Поэтому нужно от него прививаться.

Правительство обсудило меры по защите граждан и сокращению смертности, позволяющие избежать локдауна. Голикова подробно о них рассказала, впрочем, президент заметил, что премьер-министр ему уже доложил. Первое - это ограничения при росте заболеваемости в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малым и средним предпринимателям и социально ориентированным НКО. Второе - присвоение регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с грантами на решение региональных проблем по предложениям жителей. Третье - ежедневная публикация данных о количестве вакцинированных и "тепловой карты" по заболеваемости по принципу светофора. Четвертое - рекомендации регионам по допуску на массовые мероприятия только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или ранее перенесенное в течение не более полугода заболевание коронавирусом. Пятое - рекомендации по распространению QR-кодов на другие сферы. Шестое - рекомендации врачам по ПЦР-тестированию тех, у кого есть симптомы гриппа, и сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Седьмое - стимулирование вакцинировавшихся. Победителями первого розыгрыша стали 495 человек, размер одного приза - 100 тысяч рублей. Такие мероприятия можно проводить раз в месяц до конца года, считает Голикова, а Путин уточнил, что поощрение нужно давать не по справке, "а именно при вакцинации". И наконец, восьмое - главные санитарные врачи регионов должны предлагать ограничительные меры губернаторам.

Под наблюдением врачей с коронавирусом по стране находятся 967 тысяч человек, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко. За неделю прирост составил 15 процентов. При этом 212 тысяч пациентов в больницах. "Вакцинация - это профилактика тяжелых осложнений и летальных исходов", - подчеркнул министр. Его настораживает, что "вовлекается и молодой возраст", так что это уже "не страховка". "У нас достаточное количество пунктов вакцинации", - заверил он. И запасов вакцины - более чем на два месяца в каждом регионе.

"Спутник" - главная защита

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась: "Сезон непростой". В докладе она сосредоточилась на необходимости прививок от гриппа. "К ослабленным, пожилым, людям, работающим с большим количеством потребителей, присоединилась еще одна группа риска", - объявила она . Это те, кто переболел коронавирусом, потому что у них ослаблен иммунитет. Им нужно особое внимание и иммунизация, так что самое время привиться от гриппа, считает она. Еще Попова заметила, что эпидемические пороги по ОРВИ превышены в 62 регионах.

У президента был вопрос. "Я общался с заболевшими коронавирусом сотрудниками, и, слава Богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае, - заметил он. - И надеюсь, что этого не случится". "Я вас как доктора хочу спросить... все-таки "Спутник" сыграл свою роль?" - поинтересовался Путин. "Это главное, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий", - ответила Попова. Президент подчеркнул необходимость ревакцинации: "Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении... своевременно не сделали очередную прививку". При этом перенесли очень легко. А человек, с которым Путин провел целый день, понял, что заболел, только на следующий день. "Бессимптомно болел... Температура была только два дня и небольшая, и все", - сказал президент. "Это как раз яркая иллюстрация эффективности вакцины и важности своевременной ревакцинации", - заметила глава Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября 2021 года составил почти 31 процент

От России в целом Путин перешел к Москве и спросил мэра: "Как в столице-то?". "Далеко до пиковых значений", - успокоил Сергей Собянин. Но при этом динамика сложная, за последнюю неделю выявляемость выросла на 30 процентов. Ситуация ожидаемая, это осенний подъем, считает он: но нужен контроль и адекватные решения. Из 12,5 тысячи коек занято 8 тысяч, а вакцинировано около 5 млн человек. Собянин рассказал про эксперимент по массовому внедрению экспресс-тестов, в том числе для быстрых проверок в школах. "В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", - пояснил он. Еще мэр посетовал на низкий уровень прививок у пожилых. "Самое большое количество лежащих в реанимации - это пожилые, и смертность до 80 процентов - это люди после 60 лет . Будем активнее работать с ними, привлекать их для вакцинации", - заверил он.

Молодежь призвали на рынок труда

От здоровья и сохранения жизней граждан - наивысшего приоритета - перешли к экономике. "Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, это сохранение и восстановление после пандемии экономики", - заявил Путин. И один из важнейших показателей здесь - рынок труда. В целом, можно считать, он восстановился, но остались проблемы с молодежной занятостью.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что разработана программа содействия молодежной занятости до 2030 года и предложил упростить найм подростков. "Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики", - перечислил он, уточнив, что это просьбы родителей. Кроме того, Котяков отметил, что в августе занятых было 72,3 млн, почти на 400 тысяч выше, чем до пандемии, а уровень безработицы снизился до 4,4 процента.

В городах свалкам не место

Прежде чем перейти к основному вопросу, президент расспросил вице-премьера Викторию Абрамченко о свалках. "Климат и экология, безусловно, приоритетные темы. Положение дел здесь в значительной степени определяет качество жизни людей", - подчеркнул он. Основные усилия направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который копился десятилетиями, сказал Путин, призвав максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны в черте городов. На ликвидацию и рекультивацию свалок направлено свыше 4 млрд рублей. Эти деньги пошли на сохранение здоровья людей и создание благоприятной среды для проживания. "На это не жалко", - пояснил он. С начала нацпроекта "Экология" ликвидированы 29 свалок в городах площадью почти 350 га, это позволило улучшить жизнь более 2 млн граждан, сообщила Абрамченко. До конца года регионы ликвидируют еще 13 свалок и эффект от рекультивации почувствуют свыше 1,2 млн человек. В следующие два года нужно ликвидировать 149 свалок, из них 53 уже на разных этапах рекультивации.

Климат - источник роста

Изменение климата - общемировая проблема, подчеркнул Путин. В России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза, почти на полградуса за 10 лет, а в Арктике скорость потепления еще выше. В Послании была цель сократить в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов . "Ставим такую амбициозную задачу: сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе", - пояснил президент. Но уменьшая негативное воздействие на глобальный климат, надо обеспечить максимальные темпы роста экономики, подчеркнул он. Это должно стать итогом стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Вариантов сокращения эмиссии парниковых газов много. Но не нужно слепо внедрять устоявшиеся схемы, надо брать такие, где совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов наиболее значим, заявил Путин. В России уже реализуется целый ряд проектов, например, утилизация попутного газа в нефтяной промышленности. "Здесь мы впереди планеты всей", - оценил президент. Еще одним приоритетом он назвал развитие "зеленой энергетики". Доля энергии от АЭС, ГЭС, ветряных и солнечных станций в России превышает 37 процентов, есть потенциал для лидерства на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Но все нужно просчитать и проработать. "Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли", - объяснил Путин. России нужен плавный переход, чтобы избежать таких ошибок. На примере энергорынка Европы видно, "к чему приводит несбалансированное развитие и резкое шараханье", - сказал он.

Для решения проблемы глобального потепления недостаточно сократить объемы выбросов - не менее важны проекты поглощения парниковых газов. Здесь у России тоже колоссальные возможности. "Отечественные экологические проекты предоставляют огромное поле для международной кооперации, причем на многие десятки лет вперед, и могут сыграть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата", - убежден Путин. При этом он предостерег, что "задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и граждан". Наоборот, все решения должны стать новым источником роста и развития экономики.