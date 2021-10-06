Военные РФ и Беларуси гарантируют безопасность в регионе

Новости

Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме 22:36
Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным" 22:27
Пауло Коэльо представил новую книгу 22:14
Глебов заменит Глушакова в сборной России 22:12
Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19 22:11
Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире 21:56
Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ 21:51
Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова 21:47
Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных 21:31
Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19 21:21
Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 21:53
Рубрика: Власть

Военные РФ и Беларуси гарантируют безопасность в регионе

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
В среду, 6 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его генералы подвели итоги самого крупного в нынешнем году российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021". По оценке Шойгу, маневры продемонстрировали возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. "Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме", - сделал вывод министр обороны.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он напомнил, что на "Западе-2021" отрабатывались новые формы и способы ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Многое, по словам Шойгу, удалось опробовать на практике. Так, впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях провели десантирование парашютно-десантного батальона на современной технике - БМД-4М.

"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ

"Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения", - уточнил министр. Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп". Она позволила создать на учении трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

Для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведподразделений на учении активно использовали беспилотники. "Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - напомнил Шойгу.

На полигонах под Калининградом военные впервые применили ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокую эффективность при уничтожении живой силы противника в городских условиях. А на полигоне Мулино в Нижегородской области впервые использовали роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта".

Опыт наших и белорусских истребителей учтут при охране границ Союзного государства

"В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь", - напомнил Шойгу. По его словам, опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен при охране воздушных границ Союзного государства.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Беларусь Правительство Минобороны

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника