Вопрос читателям: Когда вы были в школе

Ежегодно в начале октября в России и Беларуси отмечается День учителя. Для многих этот светлый праздник связан с воспоминаниями о ярких бантах одноклассниц и букетах цветов для любимых педагогов. Мы расспросили белорусских и российских читателей: Когда вы были в школе последний раз?

Алёна Бычко, программист, Минск:

- В школе бываю каждый день, потому что привожу туда своего ребенка. О своей школьной поре вспоминаю с особо трепетным чувством и с нетерпением жду дня встречи с выпускниками, когда снова смогу увидеть всех одноклассников.

Игорь Балкаров, заведующий лоротделением Ростовской областной детской клинической больницы:

- Последний раз был в школе шесть лет назад - на выпускном дочери. Она окончила гимназию № 14, и мне особенно приятно, что это то самое учебное заведение, где учился и я. Это историческое здание, в дореволюционные времена там располагалась женская гимназия. В школу всегда прихожу с трепетным чувством, о моих учителях остались самые теплые воспоминания. Лидия Дмитриевна преподавала русский язык, а Римма Яковлевна учила английскому... Благодаря полученным в школе знаниям я поступил в мединститут, а знание английского мне до сих пор помогает в жизни.

Виктор Бархатов, 48 лет, инженер-электрик, Красноярск:

- В школе бываю регулярно - жена работает учителем. В последний раз был в августе - привезли новую мебель, я ее разгружал-заносил. Из класса (8 "В" между прочим - большие уже ребята) пришел один мальчик, остальные "не смогли". Да еще мамаши в классном чате возмущались - "как так, бедных детишек заставляют тяжелую работу делать - на второй этаж парты заносить!". Впрочем, мне не привыкать - и ремонт в школе делал, и мебель ремонтировал, и гардины вешал.

Александра Громова, предприниматель, Омск:

- В школе, где учится мой ребенок, была вчера. Для этого пришлось взять небольшой отпуск. Сын-старшеклассник переехал в другой город, живет и учится там. Поэтому приходится летать на родительские собрания за тысячу километров. А вот в свою родную школу, которую я окончила, не заходила очень давно: приезжаешь к родителям в гости на пару дней, и времени не хватает. А иногда очень хочется "пройтись по тихим школьным этажам" и вспомнить, какой ты была в детстве.

Аксинья Литвинова, восьмиклассница, Воронежская область:

- Летом школу в нашем селе закрыли из-за нехватки учеников, и теперь приходится ездить в другое село за 17 километров. Там тесный класс, спортзал не работает, в автобусе не хватает мест… Я очень скучаю по нашей школе и своим учителям, они давали качественные знания. К тому же по стенам там были развешаны фотографии выпускников прошлых лет - среди них мой папа, старшие сестры и двоюродный брат, да и вообще все село. А в новой школе все чужое.

Тенгиз Думбадзе, журналист, телеведущий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

- Последний раз я был в школе в минувшее воскресенье, когда поздравлял педагогов с Днем учителя. Сделал это оригинальным способом: верхом на коне. Учителя- это люди, от которых зависит будущее любой страны. Всегда с теплотой относился к этой профессии, поэтому не забываю навещать и ту школу, которая дала мне путевку в жизнь. Это Негорельская средняя школа Дзержинского района Минской области.

Дарья Королева, экскурсовод, Минск:

- В школе давно не была. Признаюсь, и навещать ее не очень хочется. Время учебы - это нелегкий этап жизни. Возможно, только у меня? Кроме познания чего-то нового, это еще тяжелый труд и стресс.