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06.10.2021 06:07
Рубрика: Общество

Врач назвала способы избавиться от изжоги без суспензий и таблеток

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Изжога часто возникает внезапно и доставляет массу неприятных ощущений. Фармацевтами разработано много препаратов, но если под рукой нет лекарств, то помочь в случае приступа могут простые напитки и продукты.

Фото: iStock
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Как рассказала aif.ru семейный терапевт Анна Ивашкевич, если под рукой нет препаратов, то избавиться от изжоги поможет стакан молока. Напиток смывает кислоту со стенок пищевода и связывает ее в желудке благодаря содержащимся в составе белкам и противовоспалительным элементам.

Однако, если у человека непереносимость лактозы, то к изжоге могут прибавиться диарея, тошнота, вздутие и тяжесть в животе.

Помочь также может натуральный йогурт с пробиотиками, так как входящие в его состав противовоспалительные вещества успокаивают раздраженные стенки пищевода и, помимо этого, белок связывает кислоту, что снижает раздражение.

Другой народный метод - при изжоге съесть сырую морковку или картофелину.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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