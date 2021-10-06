Врач назвала способы избавиться от изжоги без суспензий и таблеток

Изжога часто возникает внезапно и доставляет массу неприятных ощущений. Фармацевтами разработано много препаратов, но если под рукой нет лекарств, то помочь в случае приступа могут простые напитки и продукты.

Как рассказала aif.ru семейный терапевт Анна Ивашкевич, если под рукой нет препаратов, то избавиться от изжоги поможет стакан молока. Напиток смывает кислоту со стенок пищевода и связывает ее в желудке благодаря содержащимся в составе белкам и противовоспалительным элементам.

Однако, если у человека непереносимость лактозы, то к изжоге могут прибавиться диарея, тошнота, вздутие и тяжесть в животе.

Помочь также может натуральный йогурт с пробиотиками, так как входящие в его состав противовоспалительные вещества успокаивают раздраженные стенки пищевода и, помимо этого, белок связывает кислоту, что снижает раздражение.

Другой народный метод - при изжоге съесть сырую морковку или картофелину.