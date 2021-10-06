Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года

В холодное время года рацион питания должен меняться, поскольку человеку нужно больше сил и энергии. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что зимой организму не хватает солнечного света и тепла, значительно увеличиваются энерготраты на то, чтобы согреться, нужны силы на противостояние вирусам и бактериям. Кроме того, замедляются обменные процессы, появляется вялость, быстрая утомляемость, пишет РИА Новости, ссылаясь на врача.

Чтобы помочь организму справиться с изменением климатических условий, нужно придерживаться сбалансированного питания. В рацион обязательно нужно включать источники белков и жиров, должны также присутствовать углеводы, витамины, минералы и клетчатка. "Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", - отметил врач.

Зимой примерно 40% рациона питания должно составлять мясо. Оно дает энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний. Однако мясо вполне можно заменить яйцами и рыбой, заключил Тяжельников.