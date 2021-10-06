ВС РФ попросили дать разъяснения о статусе ребенка в гостях у бабушки

Новости

Залп "Цирконов" запланирован на конец года 08:55
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом 08:54
Россияне стали больше тратить на фастфуд 08:34
МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины 08:02
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ 06:22
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году 06:03
В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя людьми на борту 05:59
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава Китая не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
Силовики задержали в Приангарье членов "Свидетелей Иеговы" 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
Рогозин перечислил запланированные до конца 2021 года пуски ракет 02:29
Госдеп США отчитался о сокращении числа атомных боеголовок 01:59
В Тунисе трое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета 01:36
В США водолазы нашли возможное место утечки нефти у берегов Калифорнии 01:20
Завальный: Запуск "Северного потока-2" зависит от политики Европы 00:27
Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов 00:27
Пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица в 2017 году 05.10.2021
УЕФА презентовал логотип Евро-2024 05.10.2021
Карпин не намерен уговаривать Дзюбу возвращаться в сборную 05.10.2021
Певица Адель возвращается на сцену спустя шесть лет 05.10.2021
Генпрокурор Молдавии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции 05.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 06:44
Рубрика: Власть

ВС РФ попросили дать разъяснения о статусе ребенка в гостях у бабушки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства обратился в Верховный суд Российской Федерации с просьбой дать разъяснения по вопросу о том, изменяется ли правовой статус ребенка, временно пребывающего у бабушек, дедушек и иных родственников.

Сегодня сложилась неловкая ситуация: бабушка и дедушка перестали быть полноправной родней. В детском саду могут не отдать внука бабушке. В больнице не расскажут ей диагноз ребенка, так как она не допущена к врачебной тайне. А если внук гостит в деревне и вот уже месяц ходит с дедушкой то по грибы, то на рыбалку, органы опеки могут предъявить претензии родителям. Мол, оставили ребенка без попечения.

Фото: Ольга Крылова
Роман Романенко предложил включить "декрет для бабушек" в нацпроект "Демография"

"Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители, - сказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков".

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. Поэтому на практике родители стали оформлять нотариальные доверенности, что, мол, позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать детские интересы. Так что в садик или больницу бабушка уже берет официальный документ с печатью. Нет печати - нет внука.

Однако, по мнению членов Совета, в законах и сегодня на этот счет все написано правильно. "Представляется, что действующие положения Семейного кодекса РФ, устанавливающие право ребенка на общение с близкими родственниками, сами по себе не могут служить источником проблем, возникших на практике и ставших причиной внесения проекта", - сказано в заключении Совета.

Верховный суд просят дать разъяснения о правах бабушек

Так что, как полагают члены Совета, менять надо не букву закона, а его толкование чиновниками. Поэтому Совет обратился в Верховный суд России с просьбой дать разъяснения.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Семейное законодательство

Главное сегодня

Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника