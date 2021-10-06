ВС РФ попросили дать разъяснения о статусе ребенка в гостях у бабушки

Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства обратился в Верховный суд Российской Федерации с просьбой дать разъяснения по вопросу о том, изменяется ли правовой статус ребенка, временно пребывающего у бабушек, дедушек и иных родственников.

Сегодня сложилась неловкая ситуация: бабушка и дедушка перестали быть полноправной родней. В детском саду могут не отдать внука бабушке. В больнице не расскажут ей диагноз ребенка, так как она не допущена к врачебной тайне. А если внук гостит в деревне и вот уже месяц ходит с дедушкой то по грибы, то на рыбалку, органы опеки могут предъявить претензии родителям. Мол, оставили ребенка без попечения.

"Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители, - сказала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков".

Если родители отсутствуют, допустим, уехали в отпуск или работают вахтовым методом, формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. Поэтому на практике родители стали оформлять нотариальные доверенности, что, мол, позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать детские интересы. Так что в садик или больницу бабушка уже берет официальный документ с печатью. Нет печати - нет внука.

Однако, по мнению членов Совета, в законах и сегодня на этот счет все написано правильно. "Представляется, что действующие положения Семейного кодекса РФ, устанавливающие право ребенка на общение с близкими родственниками, сами по себе не могут служить источником проблем, возникших на практике и ставших причиной внесения проекта", - сказано в заключении Совета.

Верховный суд просят дать разъяснения о правах бабушек

Так что, как полагают члены Совета, менять надо не букву закона, а его толкование чиновниками. Поэтому Совет обратился в Верховный суд России с просьбой дать разъяснения.