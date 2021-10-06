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Текст:   Наталья Козлова 
19:01 06.10.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)

ВС РФ: При банкротстве застройщика дольщик может взять квартиру вместо денег

Верховный суд РФ вынес решение, которое станет полезным гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. А таких в стране - десятки тысяч.
Верховный суд решил, что дольщики могут просить от застройщика жилье. Фото: Сергей Михеев Верховный суд решил, что дольщики могут просить от застройщика жилье. Фото: Сергей Михеев
Верховный суд решил, что дольщики могут просить от застройщика жилье. Фото: Сергей Михеев

Ситуации, когда застройщик пообещал людям жилье, собрал с них все деньги, но не смог выполнить обещание, встречаются очень часто. А потом, когда несостоявшиеся владельцы квартир поймут, что произошло, то это будет не конец, а начало истории. У граждан начнется судебно-следственная канитель, растянутая на годы. И в случае победы максимум, что получится, - дольщику вернут деньги. Но на них ничего путного он не купит - цены на жилье уже будут не те. В нашей истории произошло то же самое, когда житель Татарстана стал дольщиком.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Наш герой, как видно из материалов дела, заключил договор долевого участия в строительстве с застройщиком, но потом добился его расторжения в суде.

А когда дошло до банкротства застройщика, он потребовал выдать ему квартиру вместо денег. Понятно, что фирма с таким требованием не согласилась. Пришлось неудачливому дольщику обращаться в суд с соответствующим иском. Но особого смысла в этом не оказалось - все три местные судебные инстанции ему отказали.

Но наш герой решил добиваться своего и оказался прав. С его доводами согласился Верховный суд РФ. А теперь подробности этого неординарного гражданского спора.

Сама история началась пять лет назад, когда в самый канун Нового года наш герой заключил договор долевого участия в строительстве с некой местной компанией "ТН-Риэлти". Спустя полтора года, увидев, как на самом деле идут дела у застройщика, наш дольщик обратился в суд. До этого он безуспешно пытался вернуть уже вложенные деньги. В судебном заседании вчерашний дольщик потребовал расторжения соглашения с этой фирмой и добился своего.

По решению суда застройщика обязали выплатить вчерашнему дольщику стоимость так и не полученной им квартиры, небольшой штраф и компенсацию морального вреда.

Но это не конец истории. Спустя год эту компанию-застройщика признали банкротом, а нашего героя включили в реестр требований кредиторов.

В прошлом году бывший дольщик передумал брать свою долю с фирмы деньгами. Он попросил суд заменить его денежное требование на требование о передаче ему квартиры. Но в местных судах ему не повезло. Все три судебные инстанции нашему гражданину отказали. Местные суды согласились, что требования о передаче жилых помещений можно удовлетворить, но - только при наличии договорных отношений между участником долевого строительства и застройщиком.

Не согласный с таким решением гражданин обратился с жалобой в Верховный суд РФ.

По мнению заявителя, расторжение договора долевого участия в спорном случае не мешает передаче имеющегося в распоряжении должника жилого помещения в качестве отступного. Ведь на эту квартиру никто, кроме него, не претендует.

Спор изучала Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда РФ. Она рассмотрела материалы этого дела и отменила решения нижестоящих инстанций. Коллегия отправила вопрос о замене денежного требования на "квартирное" на новое рассмотрение в Арбитражный суд Татарстана.

Такое толкование законов важно, по мнению специалистов, еще и для тех граждан, у которых застройщик по разным причинам тянет с новосельем. А потом, когда измученный человек почти получил уже давно оплаченное жилье, выясняется неожиданное. Чтобы стать счастливым новоселом, человек должен заплатить еще. Аргумент всегда один - пока шло время, все вокруг, включая стройматериалы, подорожало.Так квартира становится очень дорогим удовольствием.

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