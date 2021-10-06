Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике

Новости

Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
Глушаков тренируется в общей группе в сборной России 19:11
Мишустин предложил учредить федерацию спортивного программирования 19:07
В МГТУ им. Баумана сменился ректор 19:04
Геббельса забыли вычеркнуть из списка почетных граждан Потсдама 19:01
Глава Адыгеи выразил соболезнование родным сенатора Олега Селезнева 19:00
Путин: "Газпрому" не стоит увеличивать поставки газа в обход Украины 18:54
Несколько человек пострадали в ходе стрельбы в школе Техаса 18:50
Мишустин назначил Ольгу Баталину первым замглавы Минтруда 18:44
В Архангельской области в кафе и театрах начнут требовать QR-коды 18:33
В Ногинске начали разбирать пострадавшую от взрыва часть дома 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 19:47
Рубрика: Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Всемирный банк (ВБ) серьезно увеличил собственный прогноз по росту российской экономики в 2021 году. При этом рост российского ВВП в следующие два года, по мнению международной организации, окажется чуть ниже ожидаемого ранее. Де-факто теперь Всемирный банк ждет того же роста экономики в 2021 году, что и традиционно оптимистичный Минэкономразвития, но дальнейшие перспективы российской экономики по сравнению с ожиданиями российских ведомств стали заметно сдержаннее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году с прежних 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике региона Европы и Центральной Азии. По мнению ВБ, рост экономики более чем на один процентный пункт по сравнению с ожидавшимся ранее должны разогнать восстановление спроса на ряд товаров (заодно заметно разогнавшее и инфляцию. - "РГ") и высокие цены на энергоносители. Так, накануне цены на декабрьские фьючерсы на нефть европейской марки Brent превысили 80 долларов за баррель - притом что российский бюджет верстается исходя из цен на нефть почти в два раза меньше.

Фото: istock
Банк России назвал условие роста экономики выше 2-3%

При этом, как считают во Всемирном банке, в 2022 году рост российской экономики составит 2,8% (ранее ожидалось 3,2%). В 2023 году российская экономика вырастет на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 2,3%, полагают в ВБ. Рост замедлят "постоянные структурные ограничения", считают там. Кроме того, на торможение роста российской экономики повлияют стабилизация потребительского спроса и цен на сырье, а также вероятная эскалация геополитической напряженности и рост ключевой ставки Банка России.

Минэкономразвития России на текущий момент считает, что российский ВВП в этом году ждет коррекционный рост на 4,2% (в 2020 году ВВП снизился на фоне коронакризиса, по данным Росстата, на 3,1%). На 2022 и 2023 годы прогноз минэкономразвития пока одинаковый - рост ВВП на 3% ежегодно. Как ранее заявлял глава минэкономразвития Максим Решетников, 3-процентный рост экономики позволит обеспечить внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала.

Банк России, скорее всего, тоже повысит прогноз по росту российской экономики в этом году

При этом Банк России может и повысить прогноз по росту российской экономики в этом году. "Июльский прогноз ВВП - 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения", - заявил в интервью "Известиям" глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Одновременно Банк России "с большой долей вероятности" готов повысить и прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Сейчас он составляет 5,7-6,2% при годовой инфляции, превышающей 7% по итогам сентября.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ) Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Цены на газ в Европе обвалились на 600 долларов от суточных максимумов
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить