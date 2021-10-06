Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике

Всемирный банк (ВБ) серьезно увеличил собственный прогноз по росту российской экономики в 2021 году. При этом рост российского ВВП в следующие два года, по мнению международной организации, окажется чуть ниже ожидаемого ранее. Де-факто теперь Всемирный банк ждет того же роста экономики в 2021 году, что и традиционно оптимистичный Минэкономразвития, но дальнейшие перспективы российской экономики по сравнению с ожиданиями российских ведомств стали заметно сдержаннее.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году с прежних 3,2% до 4,3%, говорится в докладе организации об экономике региона Европы и Центральной Азии. По мнению ВБ, рост экономики более чем на один процентный пункт по сравнению с ожидавшимся ранее должны разогнать восстановление спроса на ряд товаров (заодно заметно разогнавшее и инфляцию. - "РГ") и высокие цены на энергоносители. Так, накануне цены на декабрьские фьючерсы на нефть европейской марки Brent превысили 80 долларов за баррель - притом что российский бюджет верстается исходя из цен на нефть почти в два раза меньше.

При этом, как считают во Всемирном банке, в 2022 году рост российской экономики составит 2,8% (ранее ожидалось 3,2%). В 2023 году российская экономика вырастет на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 2,3%, полагают в ВБ. Рост замедлят "постоянные структурные ограничения", считают там. Кроме того, на торможение роста российской экономики повлияют стабилизация потребительского спроса и цен на сырье, а также вероятная эскалация геополитической напряженности и рост ключевой ставки Банка России.

Минэкономразвития России на текущий момент считает, что российский ВВП в этом году ждет коррекционный рост на 4,2% (в 2020 году ВВП снизился на фоне коронакризиса, по данным Росстата, на 3,1%). На 2022 и 2023 годы прогноз минэкономразвития пока одинаковый - рост ВВП на 3% ежегодно. Как ранее заявлял глава минэкономразвития Максим Решетников, 3-процентный рост экономики позволит обеспечить внутреннее потребление за счет повышения уровня доходов, запуска инвестиционного цикла и развития экспортного потенциала.

Банк России, скорее всего, тоже повысит прогноз по росту российской экономики в этом году

При этом Банк России может и повысить прогноз по росту российской экономики в этом году. "Июльский прогноз ВВП - 4-4,5% роста на этот год. Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения", - заявил в интервью "Известиям" глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Одновременно Банк России "с большой долей вероятности" готов повысить и прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Сейчас он составляет 5,7-6,2% при годовой инфляции, превышающей 7% по итогам сентября.