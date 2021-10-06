В Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 95-летнего юбилея Всероссийского общества глухих (ВОГ).

Уникальное праздничное мероприятие посетили представители министерств и ведомств Российской Федерации, руководители 20 иностранных национальных общественных федераций, президент Всемирной федерации глухих Джозеф Мюррей. Впервые на таком высоком уровне выступили лауреаты Всероссийского фестиваля русского жестового языка и представители обществ глухих из всех регионов России.

Президент ВОГ Станислав Иванов отметил, что деятельность Всероссийского общества глухих всегда была неразрывно связана с историей нашей страны: "Неслышащие люди в едином строю со всем народом делили тяжелые испытания и радость побед. Наша организация всегда активно боролось за права глухих граждан на родной жестовый язык, который сейчас признан полноценной лингвистической системой. Сейчас одна из самых главных задач Общества - содействие реализации в России положений Конвенции "О правах инвалидов". Важнейшей темой для нас остаются доступность качественного образования и трудоустройство глухих".

Глава ВОГ зачитал обращение премьер-министра России Михаила Мишустина к участникам торжественного вечера: "Деятельность Общества привлекает внимание Общества к людям, на долю которых выпали испытания, которые требуют стойкости и силы духа. Благодаря вам, в том числе, в стране идет формирование доступной среды, комфортных условий для инвалидов по слуху, предоставляются необходимые технические средства реабилитации".

Джозеф Мюррей подчеркнул, что каждая страна должна иметь свой жестовый язык: "Неделю назад весь мир отмечал Международную неделю жестового языка, который в первую очередь защищает права человека. Он помогает в трудоустройстве глухих людей, позволяет им быть наравне со слышащими. Всероссийское общество глухих постоянно борется за права глухих и за статус жестового языка".

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назвал ВОГ одним из важнейших партнеров министерства и оценил масштабность юбилейного вечера в Кремле: "Мне приятно видеть, что Общество глухих является сплоченной организацией. В Москву приехали более 3000 делегатов, чтобы вы почувствовали единство вашей организации. Уверен, что ВОГ будет крепчать и динамично развиваться".

По мнению заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, год пандемии коронавируса обострил актуальность работы по повышению качества жизни глухих людей: "Крайне важно обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь людям с нарушением слуха. Для этого были разработаны соответствующие рекомендации, подготовлены различные пособия. Но все это не найдет практического воплощения без нашего человеческого участия, без того, чтобы слышать проблемы людей. И вот в этом, кажется, самая главная задача, которую реализует ВОГ. Оно учит слышать".

Руководитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов сообщил о том, что его фракция в Государственной Думе уже внесла законопроект, предусматривающий обязательное сопровождение сурдопереводом всех выступлений президента и всех срочных новостей на телевизионных каналах: "На данный момент действует закон, по которому 5% телепередач должны сопровождаться сурдопереводом, но на практике он не выполняется. По крайней мере, выступление президента и все экстренные новости огромная армия слабослышащих и глухих людей будет видеть с помощью сурдоперевода. И мы обязательно вместе этого добьемся. Это будет результатом нашего давнего сотрудничества с ВОГ".

Послание от министра просвещения РФ Сергея Кравцова зачитала директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьева: "За годы своей работы ВОГ последовательно добивалось повышения мер поддержки инвалидов и обеспечения равных возможностей участия в общественной жизни, образовании и профессиональном развитии. Для Министерства просвещения РФ ВОГ стало неизменным помощником в решении вопросов обучения детей с нарушением слуха, построении комфортной образовательной траектории. Совместно с ВОГ основной задачей мы видим создание специальных условий обучения, которые позволят социализироваться, реализоваться на все 100% в своей взрослой жизни каждому ребенку с нарушением слуха".

На концерте в честь юбилея ВОГ выступили Диана Гурцкая, Марк Тишман, Ольга Кормухина, Жасмин, творческий коллектив детей с нарушениями слуха "Ангелы Надежды" и детский театр песни "Домисолька", а также лауреаты Всероссийского фестиваля русского жестового языка. "Спасибо вам за то, что вы делаете, - сказала со сцены певица Диана Гурцкая. - Вы являетесь примером лично для меня. И знайте, что в моем лице всегда есть человек, который вас очень любит и всегда будет рядом".

Гости юбилейного вечера были награждены нагрудными значками и почетными грамотами от Всероссийского общества глухих.

По словам Станислава Иванова, 95 лет - это не только значимая цифра, но и точка роста: "Мы развивающаяся организация. У нас все впереди. Все только начинается", - добавил он.

Пресс-релиз предоставлен "Всероссийским обществом глухих"