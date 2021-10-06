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06.10.2021 00:27
Рубрика: Власть

Завальный: Запуск "Северного потока-2" зависит от политики Европы

Запуск газопровода "Северный поток-2" зависит от здравомыслия европейских партнеров. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный в кулуарах Петербургского международного газового форума.

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По его словам, чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от политизированности в вопросах поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен газопровод. Завальный отметил, что сертификация - процесс бюрократический, его можно ускорить и обеспечить поставки уже этой зимой.

Напомним, четвертого октября "Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока-2". "Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в заявлении компании.

"Северный поток - 2" - газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство было завершено в сентябре. В "Газпроме" отмечали, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

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