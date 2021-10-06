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06.10.2021 19:49
Рубрика: Власть

Завершена регистрация депутатов Госдумы восьмого созыва

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Процесс регистрации депутатов Госдумы восьмого созыва завершен. В среду Центризбирком определил всех обладателей мандатов, избранных по списку, а до того в регионах окружные комиссии зарегистрировали 225 одномандатников.

"Мы ставим жирную точку в этом процессе", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова. "По состоянию на 6 октября 2021 года ЦИК России зарегистрировал всех 225 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Таким образом, все 450 депутатов Государственной Думы зарегистрированы", - сообщила она и пожелала народным избранникам "максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право, и в целом во благо России".

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По словам Памфиловой, из 225 избранных по спискам кандидатов, чьи имена ЦИК обнародовал при подведении официальных итогов думской кампании, от мандатов отказались 88 человек. В том числе 82 - из "Единой России", три - из КПРФ, два - из партии "Новые люди" и один - из ЛДПР. Их мандаты были переданы следующим в списках кандидатам.

Вчера ЦИК пришлось провести три подряд заседания, чтобы завершить этот процесс по правилам. На первом комиссия признала вакантными три мандата кандидатов от "Единой России", в том числе актера и режиссера Владимира Машкова. Его место в Госдуме могло перейти директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатыреву, однако он тоже предпочел остаться на нынешнем посту. Его решение было закреплено на втором заседании. В итоге мандат и место во фракции "Единой России" на третьем заседании получила руководитель Московского регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Юлия Дрожжина. Она входит в ту же региональную партийную группу номер 38 (Москва).

Кроме того, вчера ЦИК зарегистрировал представителей "Единой России", которым были переданы мандаты на заседании в понедельник. Среди них Дмитрий Вяткин, избранный от Челябинской области. В прошлом созыве он занимал должность первого заместителя председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, в нынешнем - партия намерена предложить его кандидатуру на пост первого заместителя главы фракции. Также мандаты депутатов от "Единой России" получили сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, экс-премьер ДНР Александр Бородай и Сергей Лисовский, который с 2004 по 2020 год представлял Курганскую область в Совете Федерации. Теперь новая Госдума может собраться в полном составе на первое заседание. Оно назначено на 12 октября.

Из 225 избранных по спискам кандидатов от депутатских мандатов отказались 88 человек

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоялись 17-19 сентября 2021 года. В них приняли участие 14 политических партий, по итогам голосования в нижнюю палату по спискам прошли пять. С учетом мандатов, полученных в округах, первичное распределение мест выглядело следующим образом: "Единая Россия" - 324, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Кроме того, по одному мандату выиграли в округах "Гражданская платформа", "Родина" и Партия Роста. Также в Думу прошли пять самовыдвиженцев. Двое из них написали заявление о вхождении во фракцию "Единой России", которая таким образом увеличивается до 326 человек.

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