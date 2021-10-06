Журналисты ищут героев без границ

Новости

Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания 13:34
Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
Мошенник в Подмосковье выдавал сим-карты за спецсредства силовиков 13:05
Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам суперснежную зиму 13:03
В Петербурге после взрыва газа в доме начали проверку 13:02
В воронежском ТРЦ ребенка с аутизмом не пустили на аттракционы 12:59
Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка 12:54
Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул 12:54
Весной в центре Москвы откроется новый фонтан и грот 12:53
МИД Беларуси предложил Польше передать свою гуманитарную помощь Литве 12:51
СМИ: Сегодня Марине Раковой будет предъявлено обвинение 12:49
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49
"Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ 12:49
В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 13:20
Рубрика: Общество

Журналисты ищут героев без границ

Текст: Елена Новоселова
В Армении открывается "Школа реальной журналистики "Герои поверх границ". В течение 2021 и 2022 года проект охватит все (кроме Туркмении) страны постсоветского пространства.

"За последние годы медиамир изменился до неузнаваемости. Журналисты больше не являются монополистами на информационном поле, но вместе с тем - именно и только журналисты умеют профессионально работать с информацией - проверять, анализировать и интерпретировать, - сказал в интервью "РГ" генеральный директор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин. - И это не чисто профессиональная проблема: от того, насколько хорошо себя чувствуют журналисты и журналистика, зависит, ни больше ни меньше, мир и взаимопонимание между людьми, в том числе и между нашими странами".

Фото: РИА Новости
Искусственный интеллект может заменить журналистов

После Школы будет объявлен конкурс журналистских работ "Герои поверх границ", победители которого смогут пройти стажировки в ведущих федеральных СМИ в Москве.

Проект направлен на молодых журналистов, блогеров, студентов факультетов журналистики, работающих на русском и других языках постсоветского пространства. За несколько лет существования он стал популярным среди профессионалов. "На мероприятия приходят до 200 человек", - подчеркнул Михайлин.

Несмотря на то, что "учителями" выступают лучшие репортеры страны, мэтры журналистики, к курсантам относятся бережно и без столичного снобизма. Темы для обсуждения волнуют не только начинающих журналистов, но всех без исключения профессионалов. Например, что будет с журналистикой через пять лет, или сторителлинг. "Хотя журналистика сильно трансформируется, но умение искать героев и рассказывать его историю сделает людей конкурентноспособными и в новой реальности", - считает гендиректор АНО "Русские репортеры".

Справка "РГ"
Фото: Союз журналистов России СЖР
Форум современной журналистики в Сочи отложил похороны традиционных СМИ

"Школа реальной журналистики" - самый масштабный за последние годы международный журналистский проект. Он начался в 2018 году, охватив все страны постсоветского пространства, продолжился в 2019-м локальными мероприятиями в различных странах, а в 2021- м стартовал вновь с глобального онлайн-проекта с участием русскоязычных журналистов со всего мира и продолжается очными Школами во всех постсоветских странах.

Первая страна проекта Армения. Дальше будет Азербайджан. А в Грузии состоится российско-грузинский саммит православных журналистов.

Партнеры проекта - Россотрудничество, Фонд президентских грантов, а также фонд Горчакова и фонд "Русский мир".

Общество Образование Журналистика в XXI веке

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе