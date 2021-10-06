Журналисты ищут героев без границ

В Армении открывается "Школа реальной журналистики "Герои поверх границ". В течение 2021 и 2022 года проект охватит все (кроме Туркмении) страны постсоветского пространства.

"За последние годы медиамир изменился до неузнаваемости. Журналисты больше не являются монополистами на информационном поле, но вместе с тем - именно и только журналисты умеют профессионально работать с информацией - проверять, анализировать и интерпретировать, - сказал в интервью "РГ" генеральный директор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин. - И это не чисто профессиональная проблема: от того, насколько хорошо себя чувствуют журналисты и журналистика, зависит, ни больше ни меньше, мир и взаимопонимание между людьми, в том числе и между нашими странами".

После Школы будет объявлен конкурс журналистских работ "Герои поверх границ", победители которого смогут пройти стажировки в ведущих федеральных СМИ в Москве.

Проект направлен на молодых журналистов, блогеров, студентов факультетов журналистики, работающих на русском и других языках постсоветского пространства. За несколько лет существования он стал популярным среди профессионалов. "На мероприятия приходят до 200 человек", - подчеркнул Михайлин.

Несмотря на то, что "учителями" выступают лучшие репортеры страны, мэтры журналистики, к курсантам относятся бережно и без столичного снобизма. Темы для обсуждения волнуют не только начинающих журналистов, но всех без исключения профессионалов. Например, что будет с журналистикой через пять лет, или сторителлинг. "Хотя журналистика сильно трансформируется, но умение искать героев и рассказывать его историю сделает людей конкурентноспособными и в новой реальности", - считает гендиректор АНО "Русские репортеры".

Справка "РГ"

"Школа реальной журналистики" - самый масштабный за последние годы международный журналистский проект. Он начался в 2018 году, охватив все страны постсоветского пространства, продолжился в 2019-м локальными мероприятиями в различных странах, а в 2021- м стартовал вновь с глобального онлайн-проекта с участием русскоязычных журналистов со всего мира и продолжается очными Школами во всех постсоветских странах.

Первая страна проекта Армения. Дальше будет Азербайджан. А в Грузии состоится российско-грузинский саммит православных журналистов.

Партнеры проекта - Россотрудничество, Фонд президентских грантов, а также фонд Горчакова и фонд "Русский мир".