18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве

18 бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США были арестованы федеральными властями страны по обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения на сумму почти 4 миллиона долларов. Среди обвиняемых - Глен "Биг Бэби" Дэвис, выигравший титул чемпиона НБА с "Бостон Селтикс".

Игрокам предъявлено обвинение в сговоре с целью оказания медицинских услуг и мошенничестве с использованием электронных средств связи. К полудню четверга 16 из 18 обвиняемых игроков были взяты под стражу, сообщили официальные лица. "Эта игра подсудимых включает мошенничество и обман, - заявила журналистам прокурор США Одри Штраус. - Им придется ответить за свои вопиющие нарушения закона".

Власти заявили, что игроки предоставляли в официальные органы фальшивые медицинские счета-фактуры в обмен на возвратные платежи на общую сумму в 3,9 миллиона долларов. На момент ареста им было выплачено 2,5 миллиона долларов, уточняет NBC News.