Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье

Коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье, заявил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.

По оценкам Дмитрия Пушкаря, российские ученые внесли весомый вклад в изучение проблемы. Особенно ярко негативное влияние вируса проявляется в первые три-четыре месяца после заболевания.

"Надеемся, что это потом все возвращается в норму", - заявил академик в беседе с представителем информагентства.

При этом, подчеркивает Дмитрий Пушкарь, вакцинация от коронавируса не оказывает никакого негативного влияния на мужское здоровье.