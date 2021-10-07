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Рубрика: Общество

Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье, заявил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По оценкам Дмитрия Пушкаря, российские ученые внесли весомый вклад в изучение проблемы. Особенно ярко негативное влияние вируса проявляется в первые три-четыре месяца после заболевания.

"Надеемся, что это потом все возвращается в норму", - заявил академик в беседе с представителем информагентства.

При этом, подчеркивает Дмитрий Пушкарь, вакцинация от коронавируса не оказывает никакого негативного влияния на мужское здоровье.

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