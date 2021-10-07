Apple обновила правила магазина приложений App Store

Компания Apple внесла изменения в правила магазина приложений App Store. Начиная с 31 января 2022 года все приложения, позволяющие создавать учетную запись, должны в обязательном порядке иметь функцию ее удаления.

"Согласно пункту 5.1.1 все приложения, которые позволяют создавать учетные записи, также обязаны иметь функцию удаления учетной записи из приложения, - говорится в гайдлайне Apple. - Это требование относится ко всем приложением и вступает в силу с 31 января 2022 года".

В компании порекомендовали разработчикам ознакомиться с новыми правилами и убедиться, что приложение четко объясняет, какие данные оно собирает, как их использует и позволяет ли удалять аккаунт с сервиса. В качестве примера приводятся электронные медицинские карты, информация о продажах товаров в соответствующих сервисах и т.д.

"Apple вынуждена следовать закону GDPR (общий регламент ЕС по защите данных - прим. "РГ"), - говорит Алекс Пацай, директор программ-менеджмента Parallels. - Он требует предоставить пользователям возможность удаления учетной записи. Так что крупные сервисы, которые беспокоятся о возможных санкциях в случае нарушения GDPR, такую функциональность давно внедрили у себя на сайтах".

По его словам, Apple требует лишь одного - чтобы в приложениях, которые создают учетные записи, появилась кнопка и для их удаления. "Но на самом деле речь идет об "инициации" процесса удаления. То есть если у сервиса уже есть функция удаления учетной записи, то мобильное приложение с помощью кнопки просто "уведет" пользователей на страницу с этой функцией. Уверен, что очень скоро подобное требование появится и у Google, хотя там контроль этого будет сложнее обеспечить, так как очень малое количество приложений проходит модерацию через модераторов компании, а не автоматически", - заключает он.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что появление такой функции сможет облегчить жизнь пользователям. "Пользователи смогут одновременно и регистрироваться, и удалять свои данные в приложении. Раньше, когда человек пользовался тем или иным сервисом, а потом удалял приложение, его данные все равно оставались на сервере сервиса. В эпоху, когда все заботятся о приватности персональных данных, это очень важная функция".