Аукцион по продаже вещей Аль Капоне пройдет в США

Коллекция предметов, связанных с самым известным гангстером в истории США, будет распродана на торгах в Калифорнии. Аукцион под пафосным названием "Век славы: имение Аль Капоне" пройдет уже 8 октября и, по данным СМИ, привлечет внимание более тысячи зарегистрировавшихся для участия в нем профессиональных коллекционеров из дюжины стран.

Сомнительная слава американского криминального авторитета, сделавшего себе состояние на контрабанде алкоголя в годы "сухого закона" и без жалости расправлявшегося со всеми конкурентами, уже сделала свое дело: 174 выставленных на продажу предмета из семейного архива 77-летней внучки Аль-Капоне Дианы оцениваются в сотни тысяч долларов.

Среди наиболее примечательных лотов - принадлежавший гангстеру пистолет "Кольт" 45-ого калибра, который оценивается организаторами торгов в 100-150 тысяч долларов. В доступном к покупке арсенале Капоне и его подельников оказались десятки стволов, включая револьверы, самозарядные винтовки, а также еще больше самого разнообразного холодного оружия.

Нажитые "непосильным бандитским трудом" украшения - золотые клипсы для денег, часы с бриллиантами, инкрустированные драгоценными камнями платиновые цепочки и прочие аксессуары с инициалами "AL" - также потянут на сумму с шестью нулями, пишут американские СМИ. С молотка уйдут и фамильные предметы мебели вместе с принадлежавшей семье Капоне серебряной посудой, уточнили в аукционном доме Witherell's.

Однако наиболее ценными экспонатами для историков и ценителей атмосферы США периода 20-х - начала 30-х годов прошлого века стали уникальные фотографии и личные письма Аль Капоне, которые он отправлял своим близким, находясь на отсидке в знаменитой тюрьме "Алькатрас". Одно из таких писем на нескольких листах бумаги с пометкой о проведенной тюремной цензурой проверке оценено в сумму от 25 до 50 тысяч долларов. Цена обусловлена содержанием послания, в котором известный своей жестокостью чикагский бандит предстает сентиментальным и любящим отцом семейства. В таком ранее неизвестном качестве, его и следует узнать широкой аудитории, пояснила выставившая семейные реликвии на продажу престарелая внучка Капоне.