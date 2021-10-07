Новости

Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций 00:19
18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве 07.10.2021
Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде 07.10.2021
Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро 07.10.2021
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом 07.10.2021
Мезенцев ответил на осуждающую интеграцию России и Беларуси резолюцию ЕП 07.10.2021
"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей 07.10.2021
Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 07.10.2021
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 07.10.2021
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 07.10.2021
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 07.10.2021
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 07.10.2021
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 07.10.2021
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 07.10.2021
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 07.10.2021
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.10.2021
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 07.10.2021
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 07.10.2021
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 07.10.2021
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 07.10.2021
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 07.10.2021
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 07.10.2021
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 07.10.2021
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 07.10.2021
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 07.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 23:24
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро

Текст: Иван Петров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил кадровикам подготовить документы для награждения женщины, ставшей свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева, после того, как он заступился в вагоне метро за девушку.

Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня

По данным СК, женщина не растерялась и своевременно нажала тревожную кнопку в метропоезде. Отмечается, что она, невзирая на возможность пострадать самой от рук агрессивной компании, бросилась вслед за ними из вагона. А впоследствии указала на злоумышленников сотрудникам полиции. "Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по "горячим следам". Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила гражданский долг, не позволил сбежать подозреваемым", - резюмировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее славам, в связи с этим председателем СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие".

В четверг днем сообщалось о том, что Александр Бастрыкин намерен наградить и пострадавшего в этой драке Романа Ковалёва.

Ему вручат после выздоровления ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой