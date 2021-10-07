Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил кадровикам подготовить документы для награждения женщины, ставшей свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева, после того, как он заступился в вагоне метро за девушку.

По данным СК, женщина не растерялась и своевременно нажала тревожную кнопку в метропоезде. Отмечается, что она, невзирая на возможность пострадать самой от рук агрессивной компании, бросилась вслед за ними из вагона. А впоследствии указала на злоумышленников сотрудникам полиции. "Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по "горячим следам". Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила гражданский долг, не позволил сбежать подозреваемым", - резюмировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее славам, в связи с этим председателем СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие".

В четверг днем сообщалось о том, что Александр Бастрыкин намерен наградить и пострадавшего в этой драке Романа Ковалёва.

Ему вручат после выздоровления ведомственную медаль "Доблесть и отвага".