Блогер заработал 600 долларов за 20 минут

Популярный YouTube-блогер Евгений Мостовик (Yozhyk) заработал за 20 минут стрима на игровой платформе Twitch 600 долл. Один из подписчиков предложил ему пари: если он забьет в одном онлайн-матче футбольного симулятора FIFA-22 пять голов, он заплатит ему 500 долларов. Стример успешно справился с заданием, и подписчик сначала перевел ему обещанную сумму, а затем добавил к ней еще 100 долл.

Минимальная стоимость подписки на блогера в Twitch - 4,99 долл. в месяц. Самый популярный - американец Тайлер Блевинс, у него 17 млн подписчиков. Если представить, что на блогера подписаны люди только по минимальному тарифу и вычесть 50%, которые берет сервис в качестве комиссии, то получится, что Тайлер зарабатывает в месяц почти 41 млн долл. У самого популярного россиянина - киберспортсмена Олега Бочарова - чуть более 1 млн подписчиков. По данным MrStreamer, в среднем за месяц регулярно "стримят" около 125 тыс. русскоязычных блогеров.

"На донаты (финансовые пожертвования от подписчиков. - "РГ") жить сложно, но можно, - говорит Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Стримеры зарабатывают на ежемесячных подписках зрителей, которые те могут оформить на стриминговых платформах, чтобы получить виртуальные награды - например, уникальные смайлики для чата, иконки профиля и прочее".

Еще одна статья дохода - "донаты" зрителей, желающих поблагодарить стримера за интересный контент, объясняет специалист. Также стримеры получают рекламные контракты от брендов, которые заинтересованы в его аудитории. "Но для этого такая аудитория должна быть как можно больше. Стример мало отличается от любого другого медиаканала: сначала ты вкладываешься в рост и удержание аудитории, а потом монетизируешь ее, - утверждает Мешалкин. - Доход стримеров крайне непостоянен: в один месяц ты можешь заработать миллион, а в другой - несколько тысяч рублей, так что действительно стабильные доходы, на которые можно хорошо жить, есть только у небольшого числа "стримерской элиты" с наибольшей и лояльной аудиторией".