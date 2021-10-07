Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID

Новое исследование, опубликованное в четверг в журнале Pediatrics, показало, что с апреля 2020 года по 30 июня этого года более 140 тысяч американских детей в возрасте до 18 лет стали сиротами во время пандемии коронавируса, потеряв мать, отца, бабушку или дедушку, которые обеспечивали их жилье, основные потребности и ежедневный уход.

В докладе также отмечается, что COVID не только несоразмерно убивает взрослых из цветных сообществ, но и дети в этих группах несут на себе основную тяжесть последствий пандемии. По словам Норы Волкофф, директора Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, который финансировал исследование, хотя люди из групп расовых и этнических меньшинств составляют 39 процентов населения США, около 65 процентов детей из числа латиноамериканцев, чернокожих, азиатских и американских индейцев потеряли основного опекуна в результате пандемии. Тридцать пять процентов белых детей также потеряли основного опекуна из-за COVID.

Исследование стало результатом сотрудничества Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Имперского колледжа Лондона, Гарвардского университета, Оксфордского университета и Кейптаунского университета, уточняет Guardian. Ученые использовали данные о смертности, фертильности и переписи населения для оценки сиротства, связанного с коронавирусом, которое они определяют как смерть одного или обоих родителей, или смерть бабушки и дедушки, проживавших вместе с ребенком.