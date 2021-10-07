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07.10.2021 20:53
Рубрика: Власть

Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 95 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,8 тысячи человек.

Кроме того, более 139,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 272 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 614 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 16 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 642 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у 10 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 74 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 153 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи ста человек, 334 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,7 тысячи пациентов, свыше 10,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

Там также сообщили, что в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 208 718 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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