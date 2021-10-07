ЦБ назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Регионы с самой дешевой и самой дорогой ипотекой назвал Центробанк. Отличия в ставках достигают почти двух процентных пунктов.

В период с января по август, по данным ЦБ, самые низкие ипотечные ставки были на Дальнем Востоке, что, по-видимому, объясняется действием программы "Дальневосточная ипотека". На первом месте Приморский край, где средний уровень процентной ставки - лишь 6,19%. Далее следуют Магаданская (6,32%), Сахалинская (6,33%) области, Чукотка (6,34%) и Якутия (6,39%).

Из регионов вне Дальнего Востока максимально дешевая ипотека была в Пензенской области (6,87%) Карачаево-Черкесии (6,89%), Мордовии (6,99%) Кабардино-Балкарии (7,01%) и Брянской области (7,07%).

Самая дорогая ипотека - на Северном Кавказе: в Ингушетии средняя ставка была на уровне 8,14%, в Чечне - 8,04%. Далее следуют Севастополь (7,82%), Тыва (7,79%) и Иркутская область (7,62%).

При этом минимальная средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в августе была в Сахалинской области (6,31%), максимальная - в Севастополе (8,77%), отмечают в ЦБ.