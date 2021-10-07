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07.10.2021 18:15
Рубрика: Экономика

ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей

Текст: Анастасия Алексеевских

Во II квартале 2021 года вложения населения в наличную валюту и депозиты сезонно увеличились по сравнению с I кварталом и составили 1,04 трлн рублей. В то же время они были почти в 2,5 раза меньше показателя годом ранее. Это следует из статистики Банка России, опубликованной в четверг.

Фото: iStock
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По данным ЦБ, инвестиции в ценные бумаги и прочие формы участия в капитале за II квартал 2021 года увеличились на 308,6 млрд руб, что несколько ниже, чем в I квартале 2021 года.

Прирост средств населения на счетах эскроу за II квартал стал максимальным за период с 2018 года и составил 593,4 млрд рублей.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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