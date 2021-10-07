ЦБ: Во II квартале россияне вложили в наличность и вклады более 1 трлн рублей

Во II квартале 2021 года вложения населения в наличную валюту и депозиты сезонно увеличились по сравнению с I кварталом и составили 1,04 трлн рублей. В то же время они были почти в 2,5 раза меньше показателя годом ранее. Это следует из статистики Банка России, опубликованной в четверг.

По данным ЦБ, инвестиции в ценные бумаги и прочие формы участия в капитале за II квартал 2021 года увеличились на 308,6 млрд руб, что несколько ниже, чем в I квартале 2021 года.

Прирост средств населения на счетах эскроу за II квартал стал максимальным за период с 2018 года и составил 593,4 млрд рублей.