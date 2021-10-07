Цена на газ в Европе вновь начала расти

Цена на газ в Европе после падения ниже 1000 долларов за тысячу кубометров вновь начала расти и уже превысила отметку в 1200 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, к 13:40 мск стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF превысила 1220 долларов за тысячу кубометров. Утром цена на этот инструмент упала до 973 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, еще в среду цены на газ превышали отметку в 1950 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический максимум. После этого котировки потеряли больше 200 долларов всего за 10 минут, а на закрытии торгов снизились почти в полтора раза - ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.