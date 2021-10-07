Центробанк спрогнозировал рост экономической активности

В третьем квартале этого года продолжился рост экономической активности, следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков, который опубликовал Центральный Банк России.

"Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в конце III квартала, - говорится в мониторинге. - Драйверами этого роста выступили отрасли внешнего и промежуточного спроса, отражая значительное увеличение цен на сырьевые товары. Расширение деловой активности в отраслях внутреннего спроса также продолжается. Наблюдавшееся в сентябре умеренное снижение объемов платежей в потребительских и инвестиционных отраслях, вероятно, в значительной степени объясняется высокочастотными колебаниями в динамике номинальных финансовых потоков".

По данным Центробанка, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2021 года вырос на 6,1% по сравнению со средним уровнем II квартала. Без учета добычи нефтепродуктов и государственного управления рост платежей составил 1,3%.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в сентябре регулятор отметил небольшое сокращение объема входящих платежей (-1,0%) относительно уровня II квартала после роста в августе на 9,2%. Продолжается активный рост платежей в туризме, что вызвано увеличением числа международных поездок.

Как уточнили в Банке России, в отраслях, ориентированных на экспорт, рост объема входящих платежей относительно среднего уровня во II квартале ускорился в сентябре до 24,4% по сравнению с 15,4% месяцем ранее. Крупнейшая отрасль - добыча сырой нефти и газа- стала главным драйвером роста в данной группе отраслей на фоне роста цен на мировых рынках.

В отраслях, ориентированных на промежуточный спрос, в сентябре снова был зафиксирован уверенный рост финансовых потоков (+10,0%) относительно среднего уровня II квартала. Основной вклад внесли добыча сырой нефти и газа и разработка программного обеспечения.