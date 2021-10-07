Чернышенко раскрыл детали инициативы технологического предпринимательства

Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тысяч новых стартапов и 150 тысяч высокотехнологических рабочих мест. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

По его словам, основной целью инициативы является создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования быстрорастущих технологических компаний.

Поддерживать вузы планируется, в том числе, за счет грантов по программе "Студенченский стартап". Для большей погруженности в процесс создания бизнеса студентам могут предоставить годовой академический отпуск.

Кроме того, поддерживать стартапы будут опытные инвесторы: в качестве стимулов для их прихода в ранние стадии будут выступать длинные займы под низкий процент.