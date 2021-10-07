Чернышенко рассказал о программе подготовки кадров в сфере высоких технологий

В России появятся 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как он сообщил, работа будет проходить в рамках утвержденной главой правительства инициативы "Передовые инженерные школы", основная цель которой - подготовить востребованные квалифицированные кадры для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт.

Сейчас у выпускников вузов наблюдается серьезная нехватка современных профессиональных компетенций, а создание школ позволит овладеть наукоемкими, цифровыми и мультидисциплинарными технологиями, узнать экологические стандарты и запросы экономики, научиться работать в команде.

"Высококвалифицированные кадры, обладающие уникальными компетенциями в области программирования, передовых производственных технологий, ИИ способны осуществить рывок и обеспечить мировое лидерство России по ключевым направлениям", - сказал Чернышенко.

Специально к запуску проекта к концу 2022 года преподаватели вузов, профессоры и сотрудники управленческих команд передовых инженерных школ пройдут профессиональную переподготовку. К 2030 году переподготовку пройдут уже до десяти тысяч специалистов.

Обучение будет проходить по самым актуальным направлениям: цифровое проектирование и моделирование, разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и аддитивные технологии, робототехника и мехатроника, технологии сенсорики, технологии беспроводной связи и "интернета вещей", искусственный интеллект и большие данные, беспилотные транспортные системы. После обучения лучшие студенты смогут получить гранты для прохождения практики и стажировок.

Ректор Российского университета транспорта (РУТ) Александр Климов отметил, что в образовании традиционно делался акцент на теорию и фундаментальную научно-исследовательскую подготовку, а прикладные компетенции уходили на второй план, что "в условиях быстрых технологических изменений делает нас менее конкурентоспособными". Однако новая модель предполагает формирование у выпускников компетенций для участия в полном цикле создания высокотехнологичных инженерных продуктов.

"В экспертной среде уже несколько лет обсуждалась необходимость программы развития инженерных вузов, но именно сейчас сделан конкретный шаг в этом направлении. Это очень своевременно и, надеюсь, в ближайшее время будет объявлен соответствующий конкурс", - сказал он.