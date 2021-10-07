Чичиков, Холмс или дон Корлеоне - на кого похож ваш босс

Мировая литература - кладезь характеров и ярких образов, врезающихся в память. При желании среди них можно найти близнеца, двойника или пародию на любого живого человека. На этот раз вдохновленные литературной классикой россияне попытались определить, на каких литературных героев больше всего похожи их начальники и с каким произведением они могли бы сравнить атмосферу на работе.

Лидером народного рейтинга, составленного сервисами Работа.ру и ЛитРес, стал Павел Иванович Чичиков. 16 процентов опрошенных отметили, что их начальник очень похож на известного махинатора из романа Николая Гоголя "Мертвые души". Чичикова и начальников роднят такие качества, как расчетливость, жадность и способность к манипуляции.

Второе место с отставанием всего в один процент, который можно списать на статистическую погрешность, занял еще один умелый и удачливый манипулятор и авантюрист Остап Бендер, главный герой "12 стульев" Ильфа и Петрова. И вновь самым ценным качеством для этого типажа начальников оказалась расчетливость.

Но, к счастью, не только она. Босс, по мнению россиян, также должен быть умным и справедливым. Этими качествами в полной мере обладает бронзовый медалист Шерлок Холмс - детектив, придуманный Артуром Конан Дойлом. Каждый десятый сравнил своего начальника с Безумным Шляпником из "Алисы в Стране чудес". Этот герой, по мнению россиян, глупый, но находчивый авантюрист. Столько же опрошенных считают, что их босс - альтер эго Большого брата из известной антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, его характеризуют как строгого и несправедливого манипулятора (34%).

В топ-10 главных типажей начальников также попали умный, авторитетный и расчетливый дон Карлеоне ("Крестный отец", Марио Пьюзо), а также строгая и расчетливая манипуляторша Миранда Пристли ("Дьявол носит Prada", Лорен Вайсбергер).

Шести процентам опрошенных, видимо, совсем не повезло с начальством, потому что они сравнили своего босса с одним из самых популярных злодеев - Волан-де-Мортом из серии книг о Гарри Поттере, отметив его злость, жадность и стремление манипулировать. Еще пять процентов описывают своих начальников как ленивых, глупых и жадных, сравнивая их с Обломовым из одноименной книги Ивана Гончарова. Повезло тем четырем процентам, чей босс похож на Альбуса Дамблдора - умного, справедливого и доброго директора Хогвартса, Школы Чародейства и Волшебства.

Несмотря на то, что большинство опрошенных считают своих начальников расчетливыми манипуляторами, 48 процентов признались, что им нравится типаж их руководителя. Чаще всего об этом говорили те, чьи начальники похожи на Шерлока Холмса, Большого Брата, дона Корлеоне, Альбуса Дамблдора и Остапа Бендера. Недостижимой мечтой для многих остается босс, похожий на Робин Гуда. А каждый десятый мечтает заполучить в начальники фею-крестную из "Золушки".

С главными типажами начальства разобрались. Осталось узнать, с каким произведением россияне чаще всего сравнивают обстановку на работе. И тут есть, над чем призадуматься. Самый популярный ответ - со сказкой "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Кто-то отметил, что их рабочие будни похожи на действие комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова, другие выделили "Войну и мир" Льва Толстого, третьи указали, что у них в офисе обстановка, как в повести "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома. Настораживает, что у пяти процентов опрошенных не офис, а настоящий "Бойцовский клуб" Чака Паланика.