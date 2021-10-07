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07.10.2021 20:14
Рубрика: В мире

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек

Текст: Екатерина Забродина

В столичном регионе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Reuters. По последним данным государственной телекомпании NHK, пострадали 22 человека.

Фото: AP Photo
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Первоначально сообщалось о пяти раненых, но затем эта цифра выросла. По информации СМИ, как минимум трое пострадавших оказались пассажирами поезда, который сошел с рельсов из-за подземных толчков. Железнодорожное сообщение в районе Токио было частично прервано. Кроме того, в столице и окрестностях наблюдалось спорадическое отключение электричества. И хотя японские метеорологи оценили землетрясение на "пятерку" (как способное вызвать перебои в подаче электроэнергии и нанести ущерб некоторым зданиям), о масштабных разрушениях ничего не известно. Также власти не стали объявлять угрозу цунами.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, то есть восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 75 километров. Правительство уже создало оперативную группу по реагированию на чрезвычайную ситуацию.

В мире Восточная Азия Япония Землетрясение в Японии РГ-Видео

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