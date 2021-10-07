Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек

В столичном регионе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Reuters. По последним данным государственной телекомпании NHK, пострадали 22 человека.

Первоначально сообщалось о пяти раненых, но затем эта цифра выросла. По информации СМИ, как минимум трое пострадавших оказались пассажирами поезда, который сошел с рельсов из-за подземных толчков. Железнодорожное сообщение в районе Токио было частично прервано. Кроме того, в столице и окрестностях наблюдалось спорадическое отключение электричества. И хотя японские метеорологи оценили землетрясение на "пятерку" (как способное вызвать перебои в подаче электроэнергии и нанести ущерб некоторым зданиям), о масштабных разрушениях ничего не известно. Также власти не стали объявлять угрозу цунами.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, то есть восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 75 километров. Правительство уже создало оперативную группу по реагированию на чрезвычайную ситуацию.