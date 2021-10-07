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07.10.2021 16:39
Рубрика: В мире

ЦРУ создаст отдел по противодействию Китаю

Текст: Марина Алешина
В Центральном разведывательном управлении  США появится целое подразделение, направленное на сдерживание Китая. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦРУ.
Фото: Saul LOEB / AFP FILES / AFP Фото: Saul LOEB / AFP FILES / AFP
Фото: Saul LOEB / AFP FILES / AFP

"Директор Бернс (кадровый дипломат Уильям Бернс возглавил ведомство в марте 2021 года - прим.РГ) объявил о создании Центра китайских операций (China Mission Center) для реагирования на глобальный вызов со стороны КНР", - объявили американские разведчики. Они признают, что собираются противодействовать Пекину "во всех сферах деятельности".

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Как передает CNN, решение стало "результатом многомесячного обзора и отражением мнения разведывательного сообщества о Китае как о самой большой угрозе Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе". По словам Бернса, отражение этой "геополитической угрозы" станет одним из его главных приоритетов.

Кроме того, в рамках реструктуризации ЦРУ будет создан Центр транснациональных и технологических операций (Transnational and Technology Mission Center) и введена должность главного офицера по технологиям. Он сосредоточится на вопросах, "имеющих решающее значение для глобальной конкурентоспособности США", включая здравоохранение, экономическую безопасность, изменение климата и технологии. Причем компетенции этих двух новых центров будут пересекаться, поскольку "основной областью конкуренции с Китаем являются именно технологии", - рассказал собеседник телеканала в разведсообществе. "Речь идет об инновациях и о том, чтобы мы не отставали от технологической революции", - пояснил он.

Новость появилась на фоне известия о том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит.

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