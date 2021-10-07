Депутат Рады: Зеленский сам отказался от выгодной цены на газ из России

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что Украина могла бы получать от России газ по выгодной цене, однако украинский президент Владимир Зеленский упустил этот шанс. Подробности политик привел в интервью телеканалу "Первый независимый", передает РИА Новости.

По его словам, еще два года назад председатель политсовета партии Виктор Медведчук "договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов", в то время как Европа платила 1500 долларов. "И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России", - подчеркнул Кузьмин. Но поскольку соглашения с Москвой достиг именно Медведчук, а не Зеленский, то украинский лидер не воспользовался им.

Депутат уверен, что экономика Украины могла бы развиваться совсем по-другому, будь Зеленский и его окружение более дальновидным. Однако благосостояние собственного народа киевские власти совсем не интересует, заключил Кузьмин.