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7 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)

Официальное сообщение временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Опубликован 7 октября 2021 г.

Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва извещает депутатов Государственной Думы о том, что в соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 559 "О первом заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва" первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва состоится 12 октября 2021 г. в 10 часов в зале заседаний Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Охотный Ряд, дом 1.

Регистрация депутатов Государственной Думы проводится с 8 часов в фойе зала заседаний Государственной Думы.

Руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва А. Жуков