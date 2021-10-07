Официальное сообщение временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва извещает депутатов Государственной Думы о том, что в соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции Российской Федерации и Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 559 "О первом заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва" первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва состоится 12 октября 2021 г. в 10 часов в зале заседаний Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: Москва, ул. Охотный Ряд, дом 1.

Регистрация депутатов Государственной Думы проводится с 8 часов в фойе зала заседаний Государственной Думы.

Руководитель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва А. Жуков