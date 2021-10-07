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Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал, какой картошкой вероятнее всего отравиться

Текст: Ольга Орлова

Главный и любимый овощ россиян - картофель - может принести не только пользу, но и вред. Как рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников, опасными для здоровья являются позеленевшие клубни картофеля.

Фото: iStock
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Картофель относится к виду пасленовых и содержит ядовитый растительный алкалоид соланин. Особенно много его в зеленой картошке. Поступление в организм человека или животного большого количества соланина приводит к отравлению. Соланин горький на вкус, так что специально такую картошку есть не будешь. Но нужно знать, что позеленевшую кожуру лучше хорошо срезать до белой мякоти, либо вообще выбросить такой картофель.

Так же очень вредны отростки, появляющиеся на картофеле из "глазков".

А самым полезным способом приготовления картофеля Мясников назвал запеченный или отварной картофель с кожурой: тогда максимально сохраняется необходимый организму калий. И, конечно, лучше употреблять молодой картофель, а не залежалый.

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