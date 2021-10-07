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Джейсон Стэйтем опубликовал первое фото со съемок новых "Неудержимых"

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    07.10.2021, 11:33
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Джейсон Стэйтем опубликовал у себя в Instagram первое фото со съемок "Неудержимых 4".

На снимке вместе с ним улыбается Сильвестр Сталлоне. Помимо них к своим ролям в проекте вернутся Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр.

Новыми лицами для франшизы станут 50 Cent, Меган Фокс и Тони Джаа.

Первые "Неудержимые" вышли в 2010 году и взорвали ностальгическую бомбу по боевикам VHS-эпохи, что позволило выпустить еще два номерных продолжения - в 2012-м и 2014-м.

Дата премьеры четвертой части пока не называется, режиссером выступает Скотт Во.

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