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Объявлен актерский состав "Неудержимых 4"

Новости
    30.08.2021, 20:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У культовой трилогии "Неудержимые", вовсю эксплуатирующей ностальгию по т.н. боевикам эпохи VHS, всё-таки будет четвёртая часть.

Фото: kinopoisk.ru
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О неё говорили не один год, но вот долгожданное подтверждение: Lionsgate and Millennium Media дали "зелёный свет" проекту.

И, что самое главное, уже известен каст. Как сообщает Deadline, к своим героям вернутся Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В числе новых лиц - 50 Cent, Меган Фокс и Тони Джаа. В центре сюжета окажутся персонажи Фокс и Стейтема, которому Сталлоне уступит лидерство.

Режиссёром четвёртого фильма стал Скотт Во ("Жажда скорости", "Закон доблести"), а не Сталлоне, как сообщалось ранее.

Первые "Неудержимые" вышли в 2010-м, вторые - два года спустя, третьи - в 2014-м.

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