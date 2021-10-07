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Рубрика: Экономика

Еда снова растет в цене, теперь из-за быстро дорожающего топлива

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Мировые цены на продовольствие, остановившись было летом, растут второй месяц подряд. В сентябре 2021 года они выросли на 1,2%, за год - почти на треть (32,8%). Судя по всему, это не предел: к последствиям пандемии теперь присоединится энергетический кризис, указывают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сентябре рост цен был обусловлен прежде всего повышением цен на большинство зерновых и растительные масла, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Фото: istock
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Цены на зерно выросли на 2%. В сравнении с сентябрем прошлого года они выше на 27,3%. При этом наибольший рост продемонстрировала пшеница, которая за месяц подорожала на 4%, за год - на 41%.

"Повышению международных цен на пшеницу способствовало дальнейшее сокращение экспортного предложения на фоне активного мирового спроса", - поясняют аналитики ФАО.

На ячмень цены выросли на 2,6% под воздействием высокого спроса, снижения прогнозов производства в России и роста цен на других рынках. Цены на кукурузу увеличились за месяц всего на 0,3%. Этому способствовали хорошие прогнозы на урожай в мире. Но сейчас цены на кукурузу почти на 38% выше, чем в сентябре 2020 года.

Растительные масла в сентябре увеличились в цене на 1,7%. При этом в сравнении с сентябрем 2020 года они выше на 60%. Вверх цены толкают котировки пальмового и рапсового масел. Вниз - подсолнечного и соевого. Причины в соотношении спроса и предложения. Например, подсолнечного масла в этом сезоне будет достаточно.

Цены на молочную продукцию выросли на 1,5% за месяц и на 15,2% за год. Влияние оказывали ограниченное производство, низкий уровень запасов и стабильный внутренний спрос в Европе. Сахар подорожал за месяц на 0,5%, за год - на 53,5% из-за опасений по поводу сокращения производства в Бразилии. "Кроме того, повышение цен на этанол привело к увеличению объемов использования сахарного тростника в Бразилии для производства этанола", - поясняют эксперты ФАО.

Цены на мясо за месяц практически не изменились. Но в сравнении с сентябрем прошлого года они стали выше на 26,3%. Продолжили расти цены на баранину и говядину. Зато после девяти месяцев роста снизились цены на мясо птицы и свинину. Предложение птицы на мировом рынке увеличилось. А снижению цен на свинину способствовало сокращение спроса со стороны Китая.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Триггером роста цен на продовольствие во всех странах стала пандемия, а теперь к ней еще присоединится энергетический кризис. То есть надо ожидать дальнейшего удорожания фрахта, бензина для автоперевозок, дизеля для сельхозтехники, энергии для переработки", - говорит директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Если не считать Второй мировой войны, наибольший пик продовольственных цен наблюдался в 1973-1974 годах как раз на волне энергетического кризиса, напоминает она. "Надеяться на снижение цен в ближайшем будущем не приходится", - считает эксперт.

По данным Росстата, в сентябре розничные цены в России выросли на 0,6%, тогда как обычно в это время они немного снижаются. Впервые за долгие годы не наблюдалось сезонного удешевления плодоовощной продукции после сбора урожая: с 2002 года такое происходило только один раз (после аномально жаркого лета 2010 года), поясняют в Центре экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Прирост розничных цен в любом случае оставался бы выше сезонной нормы, считают аналитики. Продовольственные товары дорожают в опте, потому в октябре повышенный рост цен сохранится, прогнозируют в ЦЭП.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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