"Единая Россия" назвала руководителей фракции и комитетов

В состав фракции ЕР нового созыва Госдумы вошли 324 депутата. К думским единороссам присоединились два самовыдвиженца - Владислав Резник и Леонид Бабашов. При этом два избранных депутата от ЕР - Александр Авдеев и Ольга Баталина - написали заявления об отказе от своих мандатов. Авдеев ранее был назначен на должность врио губернатора Владимирской области, а Баталина - первым замминистра труда. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка кандидатов.
Депутаты "Единой России" единогласно избрали Владимира Васильева лидером фракции. У него будет два первых заместителя: Вячеслав Макаров - по организационной работе, Дмитрий Вяткин - по законопроектной деятельности. Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич. Кроме того, сформированы внутрифракционные группы. Их возглавили в статусе заместителей руководителей фракции Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев.
Фракция выдвинула своих кандидатов на пост спикера, вице-спикеров и глав комитетов. Так, на пост председателя нижней палаты парламента выдвинут Вячеслав Володин. В своем выступлении он отметил, что все прошедшие в парламент партии считаются партией власти и должны нести ответственность перед избирателями. "У одних большинство - это у "Единой России", а у представителей других меньшинство. Но они все во власти. И с сегодняшнего дня после выборов они также ответственны перед своими гражданами. У них все возможности", - сказал Володин и напомнил, что представители оппозиционных партий возглавили ряд думских комитетов в прошлом созыве. Такая же практика, по его словам, будет продолжена и в новом созыве "с тем, чтобы каждая политическая сила, прошедшая в парламент, имела возможности при обсуждении вопросов и, кроме этого, могла влиять на принятие решений".
Первым заместителем председателя Госдумы фракция ЕР выдвинула Александра Жукова, а вице-спикерами - Алексея Гордеева, Ирину Яровую, Петра Толстого, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Шолбана Кара-оола. Был утвержден и список кандидатов на посты глав 17 комитетов Госдумы (предлагается создать 32 комитета). Среди них есть как старожилы из прошлого созыва, так и новички. Так, на должность главы Комитета ГД по госстроительству и законодательству снова будет претендовать Павел Крашенинников, Комитета Госдумы по бюджету и налогам - Андрей Макаров. Среди новичков, к примеру, руководитель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев предложен в председатели Комитета по молодежной политике. Комитеты могут обрести новых руководителей и за счет бывших членов правительства. Так, на пост главы Комитета ГД по экономической политике выдвинут бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин, а бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин - на должность главы Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.