"Единая Россия" назвала руководителей фракции и комитетов

"Единая Россия" выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы, а Владимир Васильев утвержден лидером парламентской фракции. Кроме того, вчера на первом заседании думской фракции были выдвинуты кандидатуры в руководители парламентских комитетов и комиссий.

В состав фракции ЕР нового созыва Госдумы вошли 324 депутата. К думским единороссам присоединились два самовыдвиженца - Владислав Резник и Леонид Бабашов. При этом два избранных депутата от ЕР - Александр Авдеев и Ольга Баталина - написали заявления об отказе от своих мандатов. Авдеев ранее был назначен на должность врио губернатора Владимирской области, а Баталина - первым замминистра труда. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка кандидатов.

Депутаты "Единой России" единогласно избрали Владимира Васильева лидером фракции. У него будет два первых заместителя: Вячеслав Макаров - по организационной работе, Дмитрий Вяткин - по законопроектной деятельности. Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич. Кроме того, сформированы внутрифракционные группы. Их возглавили в статусе заместителей руководителей фракции Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев.

Фракция выдвинула своих кандидатов на пост спикера, вице-спикеров и глав комитетов. Так, на пост председателя нижней палаты парламента выдвинут Вячеслав Володин. В своем выступлении он отметил, что все прошедшие в парламент партии считаются партией власти и должны нести ответственность перед избирателями. "У одних большинство - это у "Единой России", а у представителей других меньшинство. Но они все во власти. И с сегодняшнего дня после выборов они также ответственны перед своими гражданами. У них все возможности", - сказал Володин и напомнил, что представители оппозиционных партий возглавили ряд думских комитетов в прошлом созыве. Такая же практика, по его словам, будет продолжена и в новом созыве "с тем, чтобы каждая политическая сила, прошедшая в парламент, имела возможности при обсуждении вопросов и, кроме этого, могла влиять на принятие решений".

Депутаты "Единой России" единогласно избрали Владимира Васильева лидером фракции

Первым заместителем председателя Госдумы фракция ЕР выдвинула Александра Жукова, а вице-спикерами - Алексея Гордеева, Ирину Яровую, Петра Толстого, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Шолбана Кара-оола. Был утвержден и список кандидатов на посты глав 17 комитетов Госдумы (предлагается создать 32 комитета). Среди них есть как старожилы из прошлого созыва, так и новички. Так, на должность главы Комитета ГД по госстроительству и законодательству снова будет претендовать Павел Крашенинников, Комитета Госдумы по бюджету и налогам - Андрей Макаров. Среди новичков, к примеру, руководитель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев предложен в председатели Комитета по молодежной политике. Комитеты могут обрести новых руководителей и за счет бывших членов правительства. Так, на пост главы Комитета ГД по экономической политике выдвинут бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин, а бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин - на должность главы Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.